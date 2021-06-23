«И пусть весь мир подождет»: почему Тищенко задержал вылет самолета «Киев-Ужгород» (ВИДЕО)

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Вечканова Елена
Неприятный инцидент
произошел в среду, 23 июня, при участии одного из народных депутатов фракции "Слуга
народа" Николая Тищенко, на территории столичного аэропорта "Борисполь".
Пассажиры, спешащие попасть в Ужгород, не смогли вылететь вовремя, т.к. нардеп устроил
съемку на фоне их самолета. Об инциденте сообщает "Сегодня".
Николай Тищенко задержал самолет "Киев-Ужгород". Фото из открытых источников
По сообщению
журналиста Виталия Глаголы, которому удалось запечатлеть попытки Тищенко записать
селфи-видео для, вероятно, какой-то очередной промо-кампании, пассажирам рейса "Киев-Ужгород"
пришлось ждать вылета более десяти минут.
Все это время "слуга
народа" делал дополнительные дубли для своего выступления. Если прислушаться к словам
Николая Тищенко на записи, то можно разобрать обрывки фразы в стиле: "Тем, кто
хочет, но что-то… э-э-э…". Также нардеп активно жестикулирует руками, словно
пытается помочь самому себе вспомнить заготовленную речь.
Очень многие украинцы
остались возмущены подобным поведением Тищенко: мол, пассажирам же никуда не
нужно, могут и подождать, пока "слуга" видео снимает. Хотя наибольшее
недоумение у большинства все же вызвал автотранспорт, на котором Тищенко
передвигался по территории аэропорта.
Номера, которые видно на распространяющемся в Сети ролике, подтверждают принадлежность авто Государственной пограничной службе. Как и почему нардеп разъезжал на служебной машине этой организации, не сообщается.
Чуть позже в Сети появилось и само видео, снятое Николаем Тищенко. В нем депутат обращается к жителям Закарпатья, заверяя их, что политики продолжат поддерживать и защищать их, как и других украинцев. К слову, нардеп не просто приехал на аэродром, а еще и был одним из пассажиров самолета — именно поэтому пилот все никак не мог начать рейс.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, что не так давно Николай Тищенко оказался в гуще еще одной
скандальной истории — рукопашной схватки с Ильей Кивой в зале парламента. Подробности происходящего, а также видео инцидента ищите в нашем материале.
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