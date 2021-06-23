logo
Русский Українська

BTC/USD

33968.77

ETH/USD

1984.21

LTC/USD

129.02

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

32.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события «И пусть весь мир подождет»: почему Тищенко задержал вылет самолета «Киев-Ужгород» (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

«И пусть весь мир подождет»: почему Тищенко задержал вылет самолета «Киев-Ужгород» (ВИДЕО)

Пассажирам пришлось ждать более 10 минут, пока депутат не завершит съемки на фоне самолета

сегодня, 12:48
Автор:

Вечканова Елена

Неприятный инцидент произошел в среду, 23 июня, при участии одного из народных депутатов фракции "Слуга народа" Николая Тищенко, на территории столичного аэропорта "Борисполь". Пассажиры, спешащие попасть в Ужгород, не смогли вылететь вовремя, т.к. нардеп устроил съемку на фоне их самолета. Об инциденте сообщает "Сегодня".

«И пусть весь мир подождет»: почему Тищенко задержал вылет самолета «Киев-Ужгород» (ВИДЕО)

Николай Тищенко задержал самолет "Киев-Ужгород". Фото из открытых источников

По сообщению журналиста Виталия Глаголы, которому удалось запечатлеть попытки Тищенко записать селфи-видео для, вероятно, какой-то очередной промо-кампании, пассажирам рейса "Киев-Ужгород" пришлось ждать вылета более десяти минут.

Все это время "слуга народа" делал дополнительные дубли для своего выступления. Если прислушаться к словам Николая Тищенко на записи, то можно разобрать обрывки фразы в стиле: "Тем, кто хочет, но что-то… э-э-э…". Также нардеп активно жестикулирует руками, словно пытается помочь самому себе вспомнить заготовленную речь.

Очень многие украинцы остались возмущены подобным поведением Тищенко: мол, пассажирам же никуда не нужно, могут и подождать, пока "слуга" видео снимает. Хотя наибольшее недоумение у большинства все же вызвал автотранспорт, на котором Тищенко передвигался по территории аэропорта.

Номера, которые видно на распространяющемся в Сети ролике, подтверждают принадлежность авто Государственной пограничной службе. Как и почему нардеп разъезжал на служебной машине этой организации, не сообщается.

Чуть позже в Сети появилось и само видео, снятое Николаем Тищенко. В нем депутат обращается к жителям Закарпатья, заверяя их, что политики продолжат поддерживать и защищать их, как и других украинцев. К слову, нардеп не просто приехал на аэродром, а еще и был одним из пассажиров самолета — именно поэтому пилот все никак не мог начать рейс.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что не так давно Николай Тищенко оказался в гуще еще одной скандальной истории — рукопашной схватки с Ильей Кивой в зале парламента. Подробности происходящего, а также видео инцидента ищите в нашем материале.

Еще на портале вы можете прочесть о том, кто должен был уплатить массивный штраф за вечеринку, устроенную нардепом Тищенко во время карантинных ограничений.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/Segodnya_life/30553
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ