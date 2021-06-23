«И пусть весь мир подождет»: почему Тищенко задержал вылет самолета «Киев-Ужгород» (ВИДЕО)

Неприятный инцидент произошел в среду, 23 июня, при участии одного из народных депутатов фракции "Слуга народа" Николая Тищенко, на территории столичного аэропорта "Борисполь". Пассажиры, спешащие попасть в Ужгород, не смогли вылететь вовремя, т.к. нардеп устроил съемку на фоне их самолета. Об инциденте сообщает "Сегодня".



Николай Тищенко задержал самолет "Киев-Ужгород". Фото из открытых источников

По сообщению журналиста Виталия Глаголы, которому удалось запечатлеть попытки Тищенко записать селфи-видео для, вероятно, какой-то очередной промо-кампании, пассажирам рейса "Киев-Ужгород" пришлось ждать вылета более десяти минут.

Все это время "слуга народа" делал дополнительные дубли для своего выступления. Если прислушаться к словам Николая Тищенко на записи, то можно разобрать обрывки фразы в стиле: "Тем, кто хочет, но что-то… э-э-э…". Также нардеп активно жестикулирует руками, словно пытается помочь самому себе вспомнить заготовленную речь.

Очень многие украинцы остались возмущены подобным поведением Тищенко: мол, пассажирам же никуда не нужно, могут и подождать, пока "слуга" видео снимает. Хотя наибольшее недоумение у большинства все же вызвал автотранспорт, на котором Тищенко передвигался по территории аэропорта.

Номера, которые видно на распространяющемся в Сети ролике, подтверждают принадлежность авто Государственной пограничной службе. Как и почему нардеп разъезжал на служебной машине этой организации, не сообщается.

Чуть позже в Сети появилось и само видео, снятое Николаем Тищенко. В нем депутат обращается к жителям Закарпатья, заверяя их, что политики продолжат поддерживать и защищать их, как и других украинцев. К слову, нардеп не просто приехал на аэродром, а еще и был одним из пассажиров самолета — именно поэтому пилот все никак не мог начать рейс.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что не так давно Николай Тищенко оказался в гуще еще одной скандальной истории — рукопашной схватки с Ильей Кивой в зале парламента. Подробности происходящего, а также видео инцидента ищите в нашем материале.

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