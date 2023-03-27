И.о. главы налоговой службы Киева со "списком желаний" уволили, но она не сдается – подала в суд

И.о. главы налоговой службы Киева Оксану Датий уволили со службы после публичных обвинений в коррупции от Госбюро расследований, она обжалует увольнение в суде. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в реестре судебных решений.

Оксана Датий. Фото: из открытых источников

6 февраля в Государственной налоговой службе издали приказ об увольнении Датий. 9 февраля он был объявлен. Через месяц чиновница подала в суд. Датий не согласна с таким решением и требует отменить увольнение, возобновить ее на госслужбе и выплатить компенсацию заработка за "вынужденный прогул".

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13 марта суд оставил иск Датий без движения из-за того, что она неправильно его оформила. Женщине дали 10 дней для устранения ошибок.

Исправила ли она свой иск – пока в реестре не указано. Кроме того, в решение суда не описано, на основании чего Датий уволили.

Отметим, впервые скандал с руководительницей налоговой службы Киева Оксаной Датий прогремел на всю страну 1 февраля. Тогда во время серии резонансных обысков и вручения подозрений ДБР заявило, что "разоблачило руководительницу налоговой службы Киева на многомиллионных сделках". Больше всего работников правоохранительных органов удивил список желаний чиновницы, среди которых: заработать миллион долларов, соболиная шуба и часы Breguet.

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