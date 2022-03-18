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Хватит ли в Украине природного газа для нужд населения: рассказал Юрий Витренко

В Украине более 200 тысяч домохозяйств без тепла

сегодня, 15:35
Автор:

Козлова Альбіна
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Председатель НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил, какой объем добычи газа в Украине и хватит ли запасов для нужд бизнеса и населения.

Хватит ли в Украине природного газа для нужд населения: рассказал Юрий Витренко

Фото иллюстративное / Pixabay

"Нафтогаз" как украинская компания обеспечила достаточное количество газа в украинских газохранилищах. По его словам, газа в украинских подземных хранилищах на 18 марта достаточно, чтобы обеспечить потребности населения. По подсчетам, там имеется девять с половиной миллиардов кубометров газа.

"Добыча немного упала по отношению к довоенному уровню, но сейчас фактически на 1,5% превышает объем добычи в это же время в прошлом году. Украинские газовики продолжают бурение в безопасных районах. Будут осваиваться новые скважины, и это позволит увеличить добычу газа. Нет проблем с ресурсом газа для обеспечения нужд населения. Проблема есть только с инфраструктурой, которую намеренно разрушает российская агрессия. Украинские энергетики, тепловики обеспечивают бесперебойную работу предприятий теплокоммунэнерго даже на временно оккупированных территориях в пунктах, где проходят боевые действия, есть случаи, когда повреждено оборудование, сети, котлы. Работники выходят и под обстрелами восстанавливают теплоснабжение за сутки, за двое суток, чтобы население имело тепло и газ", — подчеркнул Витренко.

Во многих городах из-за разрушения инфраструктуры, из-за активных боевых действий не удается восстановить теплоснабжение населению. Сейчас 273 тысяч домохозяйств не имеют газа и тепла в домах.

"Атаки на украинскую инфраструктуру, действия оккупантов на территориях, где находятся компрессорные станции, применяемые для работы украинской ГТС, для транзита газа, ставят под угрозу транзит газа в Европу и транспортировку газа внутри страны. Мы обращались к европейцам с призывом к тому, что должна быть немедленно прекращена практика, когда российские военные на временно оккупированных территориях вмешиваются в работу объектов нефтегазовой инфраструктуры", — заявил Юрий Витренко во время брифинга в Медиацентре "Украина".

Как сообщал портал, эксперт рассказал, куда должны уходить деньги от продажи нефти и газа РФ в ЕС.


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Источник: https://www.facebook.com/YVitrenko
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