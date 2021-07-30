Huawei Ukraine стремится поддерживать молодых специалистов для развития цифровой экосистемы - Билавка

Следуя идее "в Украине, для Украины", Huawei Ukraine стремится поддерживать молодых талантливых специалистов для развития цифровой экосистемы. Об этом заявил изданию "Комментарии" заместитель руководителя Департамента персонала компании "Хуавей Украина" Владимир Билавка.

Huawei Ukraine (фото из открытых источников)

По его мнению, это поможет создать прочный фундамент для продвижения цифровой экономики в Украине.

"Например, программа "Семена для будущего", основанная в 2008 году, направлена на развитие талантов в IКТ-сфере, помогает обмениваться знаниями, и способствует более глубокому пониманию и интереса к отрасли. Кроме того, этот проект поощряет страны различных регионов мира активно участвовать в развитии цифровых сообществ. В Украине "Семена для будущего" стартовала в 2016 году при поддержке Министерства образования и науки Украины. С тех пор 30 студентов из 14 украинских университетов приняли участие в программе и смогли посетить Китай. В 2020 и 2021 годах из-за карантина Huawei перенесла программу "Семена для будущего" в онлайн-формат. В прошлом году ее участниками стали 50 студентов и выпускников 21 высшего учебного заведения нашей страны", — рассказал заместитель руководителя Департамента персонала компании "Хуавей Украина" Владимир Билавка.

Он сообщил, что в сотрудничестве с украинскими университетами компания открыла девять авторизованных Huawei академий информационных и сетевых технологий (ICT Academies). Huawei предлагает комплексное решение, которое охватывает весь процесс развития талантов, начиная от разработки курсов, обучения инструкторов, создания лабораторий, до сертификациии конкурсов. Также Huawei выступает техническим партнером создания Центров поддержки малого и среднего бизнеса "Дія.Бизнес" в Харькове, Киеве, Николаеве, Черкассах и Одессе. Этот проект был инициирован Министерством цифровой трансформации Украины.

"Мы гордимся еще одним нашим проектом — мобильным приложением Digital Inclusion. Это первое украиноязычное приложение для безбарьерного общения, когда вербальная коммуникация невозможна. Это касается, в частности, детей и взрослых с аутизмом и людей после инсульта. Приложение Digital Inclusion можно загрузить на телефоны и планшеты (на всех операционных системах)", — добавил он.

Напомним, супруга президента Украины и первая леди страны Елена Зеленская провела встречу с полномочным послом Австрии Гернотом Пфандлером для обсуждения возможности создания безбарьерной среды для маломобильных групп населения.

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