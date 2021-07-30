Huawei Ukraine стремится поддерживать молодых специалистов для развития цифровой экосистемы - Билавка

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Ольга Чародий
Следуя
идее "в Украине, для Украины", Huawei Ukraine стремится поддерживать молодых
талантливых специалистов для развития цифровой экосистемы. Об этом заявил изданию "Комментарии" заместитель
руководителя Департамента персонала компании "Хуавей Украина" Владимир Билавка.
Huawei Ukraine (фото из открытых источников)
По его
мнению, это поможет создать прочный фундамент для продвижения цифровой
экономики в Украине.
Он
сообщил, что в сотрудничестве с украинскими университетами компания открыла
девять авторизованных Huawei академий информационных и сетевых технологий (ICT
Academies). Huawei предлагает комплексное решение, которое охватывает весь
процесс развития талантов, начиная от разработки курсов, обучения инструкторов,
создания лабораторий, до сертификациии конкурсов. Также Huawei выступает
техническим партнером создания Центров поддержки малого и среднего бизнеса
"Дія.Бизнес" в Харькове, Киеве, Николаеве, Черкассах и Одессе. Этот проект был
инициирован Министерством цифровой трансформации Украины.
"Мы гордимся еще одним нашим проектом — мобильным приложением Digital Inclusion. Это первое украиноязычное приложение для безбарьерного общения, когда вербальная коммуникация невозможна. Это касается, в частности, детей и взрослых с аутизмом и людей после инсульта. Приложение Digital Inclusion можно загрузить на телефоны и планшеты (на всех операционных системах)", — добавил он.
Напомним, супруга президента Украины и первая леди страны Елена Зеленская провела встречу с полномочным послом Австрии Гернотом Пфандлером для обсуждения возможности создания безбарьерной среды для маломобильных групп населения.
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