Хозяйственный суд Николаева запретил какие-либо операции с имуществом Первомайского МКК

Хозяйственный суд Николаева принял решение запретить какие-либо операции с имуществом Первомайского молочно-консервного комбината.



Хозяйственный суд Николаева запретил сделки с имуществом Первомайского МКК

Об этом говорится в определении суда от 19 мая 2023 года, которое было принято в ответ на заявление ПАО "Первомайский молочноконсервный комбинат" об обеспечении иска.



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Своим решением суд удовлетворил заявление ПМКК и запретил ООО “Финансовая компания “Киев Финанс” совершать какие-либо действия, направленные на передачу в собственность или в пользование (в том числе отчуждение, перерегистрацию, регистрацию, признание права собственности и т.п.) по ряду объектов недвижимого имущества ПМКК в Николаевской области, являющихся предметом ипотеки в ПАО "Украинский инновационный банк".



Своим решением суд также запретил органам, осуществляющим регистрацию прав на недвижимое имущество, совершать любые регистрационные действия в отношении объектов недвижимого имущества ПМКК, о которых идет речь в иске.



В своем исковом заявлении ПМКК напоминает, что по решению Верховного суда № “ФК “Киев Финанс” не получило прав “Укринбанка”, который до сих пор находится в стадии ликвидации. А значит, не могло приобрести права на имущество ПМКК, которое является предметом ипотеки в Укринбанке. Стороны решают этот вопрос в судебном порядке.



Хозяйственный суд Николаева согласился с аргументами ПМКК, что запрет на распоряжение имуществом ПМКК будет являться надлежащим способом обеспечения иска. Иначе есть риск отчуждения этого имущества в пользу третьих лиц.



Постановление вступило в законную силу с момента его подписания судьей, а значит, запрет на распоряжение имуществом ПМКК внесен в ЕГР.