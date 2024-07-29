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Хотят видеть на месте комбрига мясника: в ВР рассказали о подробностях скандала у десантников

Ишкулов выступил против того, что бригаду отправляют на задачи без должного обеспечения

сегодня, 21:57
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Ткачик Олеся

Народный депутат София Федина рассказала подробности скандала с увольнением комбата Эмиля Ишкулова.

Хотят видеть на месте комбрига мясника: в ВР рассказали о подробностях скандала у десантников

Эмиль Ишкулов

"Бригада готовится к сложной задаче. Бригаде не хватает ребов, приборов ночного видения и элементарной техники для осуществления этой задачи. Командирам говорят обваривать железом бушмастеры. На вопрос, где взять железо или средства на это железо, им говорят – скажу дипломатично – украдите. Комбриг говорит, что нельзя так бригаду без обеспечения выпускать на столь сложную задачу, – как результат комбрига снимают", – рассказала нардеп.

По ее словам, так похоже, что кто-то на самом властном верху требует, чтобы бригада продвигалась вперед.

"А поскольку бригада нет соответствующих средств и недостаточно обучены новоприбывшие, особи во властных кабинетах хотят видеть на месте комбрига мясника, которому будет плевать на людей. Да войны не выиграют! Так куется государственная измена и это нужно останавливать", — отметила Федина.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что командиры десантно-штурмовых батальонов и дивизионов 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады записали видеообращение к президенту, главкому и командующему десантно-штурмовым войскам. В нем они требуют покинуть Эмиля Ишкулова в должности их командира. Бойцы не понимают почему командиры, пользующиеся безоговорочным авторитетом среди личного состава, имеющих победоносный боевой путь и опыт большой войны – не согласны для высшего руководства ВСУ, ведь не боятся озвучивать проблемные вопросы и докладывать реальное положение дел, не занимаются восхищением глаз и не кладут бездумно людей на пути к очередным погонам и орденам.

Командование ДШУ прокомментировало обращение воинов 80 бригады об освобождении от должности комбрига Эмиля Ишкулова. Там заявили, что он идет на повышение.




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Источник: https://www.facebook.com/sofiya.fedyna/posts/pfbid0gxwtSdGRhXdCAWcGCZXMdiM8TLwjuM3rFFuZa1SsiNRnRN6SiaPbk8s1EG221sDRl
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