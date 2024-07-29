Хотят видеть на месте комбрига мясника: в ВР рассказали о подробностях скандала у десантников

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Ткачик Олеся
Народный депутат София Федина рассказала подробности скандала с увольнением комбата Эмиля Ишкулова.
Эмиль Ишкулов
По ее словам, так похоже, что кто-то на самом властном верху требует, чтобы бригада продвигалась вперед.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что командиры десантно-штурмовых батальонов и дивизионов 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады записали видеообращение к президенту, главкому и командующему десантно-штурмовым войскам. В нем они требуют покинуть Эмиля Ишкулова в должности их командира. Бойцы не понимают почему командиры, пользующиеся безоговорочным авторитетом среди личного состава, имеющих победоносный боевой путь и опыт большой войны – не согласны для высшего руководства ВСУ, ведь не боятся озвучивать проблемные вопросы и докладывать реальное положение дел, не занимаются восхищением глаз и не кладут бездумно людей на пути к очередным погонам и орденам.
Командование ДШУ прокомментировало обращение воинов 80 бригады об освобождении от должности комбрига Эмиля Ишкулова. Там заявили, что он идет на повышение.
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