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"Хотят открыть уголовное дело": потерпевший водитель, у которого врезался Юрченко, заявил о давлении

Мужчина заявил, что против него политик инициирует открытие уголовного дела

сегодня, 19:07
Автор:

Лиля Воробьева

Похоже, что скандал с бывшим "слугой народа" набирает обороты. Стало известно, что он совершил ДТП в центре Львова, находясь "под кайфом". Пострадавший водитель, в авто которого врезался политик, заявил, что против него хотят возбудить уголовное дело. Об этом пишет "Вслух."

"Хотят открыть уголовное дело": потерпевший водитель, у которого врезался Юрченко, заявил о давлении

Александр Юрченко (фото из открытых источников)

Пострадавший рассказал местным журналистам, что ему сегодня, 9 июля, с 6 утра звонят правоохранители. По его словам, следователь Лычаковского отдела полиции Главного управления национальной полиции во Львовской области Руслан Казимов звонил пострадавшему участнику ДТП. Убеждал потерпевшего немедленно прийти в участок.

Львовянин Всеволод Боровец заявляет, что против него хотят возбудить уголовное дело.

"Мне следователь звонил где-то шестнадцать раз с 6 утра. Убеждал меня уже прийти в участок. Они хотят открыть против меня уголовное дело!" — отметил мужчина.

Что известно о ДТП с участием Юрченко?

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что пострадавший рассказал о ДТП с нардепом Юрченко. Мужчина говорит, что скандальный политик ударил его автомобиль Volkswagen Jetta, выезжая задним ходом из гостиницы "Жорж" на своем Ford Mustang. В этот момент мужчина находился на главной дороге. Политик хотел бежать, но не смог этого сделать, потому что впереди образовался затор. Поэтому, побег не удался. Затем Юрченко налетел на него с кулаками. Несколько мужчин оттащили политика и вернули его телефон.

Он сразу заметил "странное" поведение политика. Он говорит, что в Юрченко были расширены зрачки и патологические красные пятна. А еще, по его словам, у политика была нарушена координация движений. Народный депутат на месте ДТП выкрикивал различные оскорбления в его сторону.

Ранее стало известно, что нардеп совершил аварию, находясь в состоянии наркотического опьянения.

Сейчас сам нардеп не комментирует инцидент, который случился с ним во Львове 8 июля.
 


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Источник: https://vgolos.com.ua/news/dtp-z-deputatom-eks-sluga-yurchenko-initsiyuye-kryminalnu-spravu-proty-lviv-yanyna-v-avto-yakogo-v-yihav_1402831.html
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