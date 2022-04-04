Холод отступает: синоптик рассказала, как изменится погода в Украине

Погодные условия в нашей стране снова меняются – холодная погода покидает украинские регионы. Уже на второй рабочий день недели, 5 апреля, в дневное время на подавляющем большинстве территорий столбик термометра максимально поднимется до + 12 градусов.

Погода в Украине (фото из открытых источников)

На южных территориях Украины будет з плюсами +10 +.14 градусов, — такой будущий прогноз предусматривает работница синоптической отрасли Наталья Диденко в социальных сетях.

Еще синоптик предупреждает о том, что для погоды во вторник – будет присущий особый признак дня – сильный ветер, и поэтому нужно позаботиться о собственной безопасности.

"Дождь, местами с мокрым снегом, ожидается в западных и северных областях", — так характеризует погоду в этих украинских регионах синоптикиня.

Также, как прогнозирует Наталья Диденко, погода в столице 5 апреля в ночное время будет холодной, будет минусовать до -3 градусов, в дневное время станет теплее — до + 8 градусов. Также в Киеве, 5 апреля, местами прогнозируются небольшие осадки.

Напомним, что "Комментарии" информировали о погоде в Украине на 4 апреля. Апрель дебютировал прохладной погодой, но завтра, 4 апреля, в Украине ожидается потепление. Таким прогнозом поделилась на своей странице в Facebook украинский синоптик Наталья Диденко. В понедельник осадки утихают, а температура воздуха будет постепенно подниматься. В большинстве областей Украины ожидается +3+ 7 градусов. Однако на востоке страны и западных регионах может пройти мокрый снег с дождем. В столице Украины завтра также станет теплее, столбики термометра поднимутся до+ 6 градусов, но этой ночью будет холодно, -1...-3 градуса. Но осадков в Киеве не прогнозируется.

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