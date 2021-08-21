Холод, грозы и дожди: синоптики рассказали, какой будет погода на выходные

Впереди долгожданный четырехдневный уик-энд. Многие запланировали поездки на курорты, отдых на свежем воздухе, прогулки и т.д. Не подведет ли погода? Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Погода в Украине на 21, 22, 23 и 24 августа - фото: из открытых источников

По данным синоптиков, на протяжении почти всех грядущих выходных в Украине прогнозируются грозовые ливни. Также в некоторые дни температура воздуха ночью опустится едва ли ниже, чем в любой из дней этого лета.

Так, 21 августа на территории западной и восточной частей Украины ожидаются дожди с грозами. Температура воздуха при этом составит от + 25 до + 27 градусов тепла. К ночи столбик термометра покажет до +14 в западных областях и до +18 в восточных. Северная, центральная и южная части страны сегодня осадки обойдут стороной. В течение дня ожидается облачная погода. Температура воздуха днем — 27-28 градусов, а ночью — 15-17 градусов тепла.

22 августа — это единственный день из уик-энда, когда ни одну область не накроет ливнями. В этот день на территории всей страны прогнозируется облачная погода. Температура воздуха в северной, центральной и западной частях страны днем — +24-25 градусов. К ночи — от +11 до +13 градусов. Немного теплее в воскресенье будет на востоке и юге страны. Днем ожидается 28-29 градусов, а ночью — 16-17 градусов тепла.

В понедельник, 23 августа, дожди с грозами пройдут в Луцкой, Львовской и Ужгородской областях. Также дожди без гроз ожидаются в Ровенской области. Во всех остальных областях страны в этот день будет облачно. Температура воздуха в западной части Украины составит от +23 до +25 градусов. Ночью температура воздуха упадет до 10-12 градусов. На севере и в центре страны ожидается до +25 днем и до +13 градусов ночью. В восточных и южных областях, по прогнозам синоптиков, будет до +27-29 градусов, а к ночи опустится до 14-16 градусов выше 0.

24 августа, в День Независимости Украины, синоптики обещают грозовые ливни в следующих областях: Черниговской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Черновецкой, Хмельницкой, Ровенской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской, Ужгородской и Луцкой областях. Во всех остальных областях в этот день будет облачно. В северной части страны днем температура воздуха поднимется до 23 градусов, ночью — до 13 градусов выше 0. В южной части страны прогнозируется днем до +28 градусов, ночью — от +14 до +16 градусов. В западных областях в этот день будет 21-23 градуса тепла. В луцкой и Ровенской областях днем будет максимум +18 градусов. Ночью — от 11 до 13 градусов выше 0. Восточную часть страны днем ожидает до +27 градусов, а ночью — до +13.

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