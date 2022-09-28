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Холдинг Techiia сотрудничает с запрещенным в Украине букмекером 1xBet во время войны

Через российского букмекера 1xBet можно делать ставки в проекте WePlay Esports украинского ІТ-холдинга Techiia

сегодня, 10:25
Автор:

Станислав Молчанов
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Если спросить у Google о проекте WePlay Esports от отечественного IТ-холдинга "Течия" (Techiia) и анонсированных новых сезонах онлайн игры Counter Strike: Go, то в поисковой выдаче непременно появится информация о возможности делать ставки на проекте через запрещенного недавно в Украине российского букмекера 1хBet.

Холдинг Techiia сотрудничает с запрещенным в Украине букмекером 1xBet во время войны

украинский холдинг Techiia сотрудничает с российским букмекером 1xBet

Холдинг Techiia сотрудничает с запрещенным в Украине букмекером 1xBet во время войны - фото 2

И хотя на сайте 1xBet уже убрали информацию о трансляциях от Techiia, однако url публикаций остались неизменными – там прямо упоминается организатор трансляции – WePlay Esports, который в 2021 году назвал соглашение с 1xBet "партнерством лидеров", но с началом полномасштабного вторжения России в Украину не сделал никаких шагов для того, чтобы его аннулировать.

Холдинг Techiia сотрудничает с запрещенным в Украине букмекером 1xBet во время войны - фото 3

Ранее в СМИ была опубликована информация, что совладелец Techiia Олег Крот потратил на помощь ВСУ 60 млн долл. США. Украинский Форбс провел собственное расследование, в ходе которого выяснилось, что российский букмекер 1xBet планировал работать в Украине через юрлицо ООО "Твоя беттинговая компания", которое вроде как связано с основателями Techiia. Однако, на официальном сайте Течия появилось заявление от имени компании, что ни холдинг TECHIIA, ни его управляющие партнеры не имеют никакого коммерческого, понятийного или какого-либо другого отношения к компании ООО "Твоя беттинговая компания"

Однако, после расследования Forbes сам Олег Крот в интервью Dev.УА отрицал свою связь с 1xBet, но настаивал на реформировании рынка азартных игр в Украине, что может говорить о его заинтересованности в этом бизнесе.



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