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Хохотали и веселились с друзьями: у Днепра девушка сожгла украинский флаг

После огласки девушку исключили из модельного агентства

сегодня, 21:30
Автор:

Лиля Воробьева

В Днепропетровской области девушка сожгла флаг Украины. Инцидент произошел в Каменском. Молодые люди развлекались и сняли свои развлечения на камеру. Затем видео появилось в социальных сетях.

Хохотали и веселились с друзьями: у Днепра девушка сожгла украинский флаг

Это уже далеко не первый случай надругательства над флагом (Скриншот с видео)

На опубликованных кадрах отчетливо видно, что девушка взяла флажок и подожгла его зажигалкой. Ее друзья, которые наблюдали за ее поступком, хохотали. Одна девушка, которая была в той компании, спросила для чего она поджигает флаг страны, но виновница только ответила, что это не ее флаг.

В местном Telegram — канале Катарсис, пояснили,  вероятно, что девушка ходит в модельное агентство. Но после того, как видео попало в сеть и возмутило общественность, администрация заведения исключила девушку. Такую информацию получили возмущены горожане, которые начали писать и осуждать поступок девушки, что мечтает стать моделью.

А сама виновница закрыла свою страницу в сети. Также девушка не комментирует свой поступок.

Напомним, что "Комментарии" информировало о том, что подростки подожгли ровесника, чтобы снять видео для соцсетей. Подростки решили устроить "крутой" эксперимент и поджечь друга. Шоу вышло из-под контроля. Скорая помощь доставила пострадавшего парня прямо в реанимацию. У него диагностировали серьезные ожоги, которые повредили тридцать процентов тела. Бердянский участок полиции установил, что парня сначала облили горючим веществом, а затем подожгли. В инциденте участвовали подростки двенадцати и тринадцати лет. Сейчас полицией продолжается устанавливать детали. Видеозапись недетского эксперимента изъято правоохранительными органами. Что грозит бердянским подросткам и их родителям пока не известно.



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Источник: https://t.me/catars_is/5895
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