Хмурый о прямых соглашениях ГОТ на бронежилеты: детали и критика

Известный эксперт и журналист информационного агентства "Стоп Коррупции" Игорь Хмурый в соцсети поделился информацией о своем расследовании о прямых соглашениях Государственного оператора тыла (ГОТ) с украинскими производителями бронежилетов. Как информирует портал "Комментарии", об этом сообщает издание "Знай".

Соглашения ГОТ на бронежилеты

Хмурый рассказал, что в своем ответе ГОТ объяснил заключение прямых соглашений просьбой Командования Сил Логистики ВСУ, столкнувшегося с дефицитом снабжения.





Журналист рассказал, что последовательность сделок выглядела так: ГОТ обращался к сертифицированным поставщикам с запросом о возможности поставки бронежилетов до определенного срока, проводил консультации по цене с теми, кто мог выполнить заказ, и заключал соглашения без конкурса.





Автор расследования отметил, что в течение мая-июня ГОТ закупил почти 50 000 бронежилетов по 30 600 грн без конкурса, а за неделю объявил тендер более чем на 100 000 комплектов по цене 26 000 грн, который в конце концов провалился.





После запросов Хмурого и команды "СтопКора" в ГОТ, в сети появилось большое количество статей, которые объясняли срыв тендера повышением цен на электроэнергию и валюту, но ни в одной не упомянули о заключенных ранее прямых соглашениях.





“19 июля в течение нескольких часов на многих сайтах появились аналогичные статьи, в которых объяснялось, почему сорвался тендер на 100 000 бронежилетов. Интересно, что ни в одном почти идентичном материале не упоминалось, что буквально накануне ГОТ заключил три прямых контракта. А срыв закупки объяснялся удорожанием электроэнергии и валюты”, — отмечает эксперт.





Журналист пытается раскрыть замысел ГОТа, задавая ряд логических вопросов: зачем было делать всю эту схему, если через неделю после заключения последнего прямого соглашения планировался конкурс на 2,7 млрд грн? На что рассчитывал ГОТ, объявляя этот тендер, если они сами перед этим скачали работой половину сертифицированных производителей?





К слову, Хмурый также задался вопросом, почему ГОТ организовал конкурс после заключения прямых соглашений и как планировал закрыть годовой план поставки, если производители выполнили только 27,35% от заключенных соглашений с начала года (об этом Госоператор отметил в собственном ответе).





“Итак, непонятно, как с таким подходом ГОТ планирует закрыть весь годовой план поставки за оставшиеся до конца года 4 месяца. Это я и имел в виду, когда раньше писал, что хвост машет собакой и политика подстройки под производителей дорого стоит не только бюджету, но и непосредственно Силам Обороны”, — отмечает автор.





Эти факты вызывают сомнения в эффективности управления и сотрудничестве ГОТ с поставщиками, считает журналист.



