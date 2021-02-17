Хлеб в украинских магазинах может быть опасным: пекарь рассказал почему

Хлеб является основным продуктом питания во многих странах, и его едят во всем мире на протяжении тысячелетий. Многие украинцы также используют этот продукт ежедневно. Некоторые выпекают сами, но всё же большинство людей привыкло покупать его уже готовы в магазине. Однако хлеб, приобретенный в торговых сетях, может быть опасным.

Хлеб в магазинах может быть опасным - фото: из открытых источников

По словам пекаря Игоря Лаврешина, продающийся в супермаркетах хлеб может и вправду быть опасным для здоровья человека. Ведь нередко пекари нарушают технологии приготовления данного изделия. Плюс ко всему, халатность работников магазина также играет большую роль. Таким образом, в торговых сетях можно приобрести хлеб, зараженный токсинами или плесенью.

Большую опасность представляет собой не сама плесень, а микотоксины. То есть, токсины природного происхождения, которые вырабатываются некоторыми видами плесневых грибов. Употреблять такой продукт крайне опасно для здоровья.

В случае, если вы принесли домой из магазина хлеб и заметили на нём даже маленькую точку плесени, важно знать, что он подлежит только утилизации. Если вы срежете часть хлеба, где была плесень, это не изменит ситуацию вовсе.

Игорь Лаврешин рекомендует хранить хлеб в морозилке, с наступлением тепла. Если же вам удобнее хранить его стандартно, лучше это делать в плотно закрытом сосуде – алюминиевой кастрюле или же деревянной хлебнице.

Напомним ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что нужно делать, если случайно съел продукт с плесенью, а также о самых токсичных овощах и фруктах.

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