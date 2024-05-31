Херсонская область тратит миллиарды на фортификации: какие результаты

Правительство Украины значительно увеличило расходы на обороноспособность, особенно в регионах, находящихся в зоне активных боевых действий. Херсонская область, которая частично находится под контролем войск страны-агрессора и ежедневно подвергается тяжелым обстрелам, стала ареной интенсивного строительства фортификационных сооружений.

Херсонщина получила более трех миллиардов на оборонные сооружения

Согласно распоряжению Кабинета Министров Украины, на строительство военных инженерно-технических сооружений из государственного бюджета на 2023-2024 годы выделено более 2 миллиардов гривен, тогда как из областного бюджета выделен дополнительный 1 миллиард гривен.

На территории области продолжается строительство и реконструкция 36 инженерно-технических и фортификационных сооружений. Однако, информация об уровне готовности и локализации этих объектов находится под ограниченным доступом.

Реконструкция и новое строительство оборонных сооружений жизненно необходимы для защиты не только военных, но и гражданского населения, которое часто оказывается под огнем.

“О плотности обстрелов свидетельствуют, например, такие статистические данные: за апрель 2024 года оккупационные войска 3 959 раз атаковали Херсонщину, выпустив в населенных пунктах области 22 751 снаряд, в частности город Херсон враг атаковал 114 раз. Повреждения и разрушения получили предприятия, медицинские учреждения, объекты жилищно-коммунальной сферы, энергетики, жилые дома, военные объекты”, — отметили в Херсонской ОВА.

В регионе привлечены к реализации крупномасштабных проектов 9 подрядных организаций. Договоры на выполнение работ заключены на общую сумму 1933576230,97 грн. В администрации подчеркнули, что в связи с опасностью, создаваемой открытой информацией о деятельности предприятий, другие детали засекречены.

“Свободный доступ к таким сведениям несет угрозу национальной безопасности, поскольку упрощает для оккупационных войск доступ к информации, владение которой позволяет осуществить обстрел объектов, важных для жизнедеятельности гражданского населения и военных подразделений, размещенных на территории области, а также оборонных рубежей и предоставлять врагу преимущество или в случае эскалации вооруженного конфликта”, — отметили в Херсонской ОВД.

Ранее "Комментарии" писали, что Украина нарастила расходы на оборонные нужды, сосредоточив значительные суммы в Харьковской области. За 2023-2024 годы правительство направило около 7.2 миллиарда гривен — на укрепление обороноспособности этого приграничного региона. Но удается ли эти средства использовать с максимальной пользой, или это придает пыли в глаза общественности.

