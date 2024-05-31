Херсонская область тратит миллиарды на фортификации: какие результаты

Рубрики
МЕНЮ
Черновалова Кристина
Правительство Украины значительно увеличило расходы на обороноспособность, особенно в регионах, находящихся в зоне активных боевых действий. Херсонская область, которая частично находится под контролем войск страны-агрессора и ежедневно подвергается тяжелым обстрелам, стала ареной интенсивного строительства фортификационных сооружений.
Херсонщина получила более трех миллиардов на оборонные сооружения
Согласно распоряжению Кабинета Министров Украины, на строительство военных инженерно-технических сооружений из государственного бюджета на 2023-2024 годы выделено более 2 миллиардов гривен, тогда как из областного бюджета выделен дополнительный 1 миллиард гривен.
На территории области продолжается строительство и реконструкция 36 инженерно-технических и фортификационных сооружений. Однако, информация об уровне готовности и локализации этих объектов находится под ограниченным доступом.
Реконструкция и новое строительство оборонных сооружений жизненно необходимы для защиты не только военных, но и гражданского населения, которое часто оказывается под огнем.
Ранее "Комментарии" писали, что Украина нарастила расходы на оборонные нужды, сосредоточив значительные суммы в Харьковской области. За 2023-2024 годы правительство направило около 7.2 миллиарда гривен — на укрепление обороноспособности этого приграничного региона. Но удается ли эти средства использовать с максимальной пользой, или это придает пыли в глаза общественности.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!