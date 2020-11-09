Объединение немецкой алкогольной компании Henkell & Co Group и испанской компании Freixenet S.A состоялось в 2018 году. Это позволило союзу выйти на новые рынки сбыта и создать крупные каналы продаж по всему миру.



Henkell Freixenet – ведущий производитель игристых вин на мировом рынке

Henkell Freixenet предлагает игристые вина Champagne, Cava, Sekt, Crémant, Prosecco, Spumante и Espumoso, дополняя разнообразный выбор алкогольных напитков и вин. В группу входят такие бренды как Mionetto, Mia, Freixenet, Mederaño, Henkell, Fürst von Metternich, Mangaroca Batida de Côco, Wodka Gorbatschow, i heart WINES.



История берет свои истоки из 1832 года. Торговец вином Адам Хенкель открыл небольшой винный магазин в городе Майнц и смог развить свой бизнес и сделать его более масштабным. Так, в 1856 году была основана компания Henkell Trocken, которая стала прародителем Henkell & Co Group.

Чуть позднее, в 1861 году в Испании была основана компания Freixenet Cava Winery. Ее основатель – Франческо Сала Фаррес – начал производство и реализацию игристых вин под именем Casa Sala. Первая бутылка игристого напитка под маркой Freixenet выходит в 1914 году и завоевывает своих первых покупателей. С годами компания развивалась и росла, а позднее смогла занять место крупнейшего поставщика и производителя кавы во всем мире. В нынешнее время это один из самых почитаемых среди ценителей напиток.



Спустя более чем 100 лет компания успешно поставляет продукцию в 150 стран мира. Среди них – Испания, Италия, Польша, Чехия, Германия, Венгрия, Словакия, Австрия и Франция.

Один из приоритетных брендов на экспорт – Mionetto – без преувеличения лучший бренд просекко в мире. Этот напиток также имеет многолетнюю историю. Франческо Мионетто, винодел из Конельяно-Вальдоббьядене в 1887 году основал семейный бизнес вместе с братьями. Они создали уникальный и полюбившийся всем напиток, начали расширять границы своего дела и добились немалых успехов на этом поприще. Непревзойденный стиль и неоспоримое качество – вот что вдохновляло виноделов того времени.



Во времена Первой мировой войны производство было остановлено, так как всех мужчин призвали в армию, и Мионетто был в шаге от гибели. Но внуки Франческо восстановили заброшенную винодельню в 1961 году и возобновили производство прекрасного напитка. А сейчас мы можем наблюдать, как вырос этот бренд. Игристые вина от Мионетто широко известны во всем мире. Спустя годы бренд сохраняет традиции светского образа жизни Италии.



В 2008 году компания Mionetto объединилась с Henkell, что привело к увеличению производства и расширению бренда. Благодаря Алессио дель Савио, который является учеником Серджио Мионетто, продукция компании сохраняет неповторимый стиль и шарм прошедшей эпохи, но остается современной и занимает достойное место в линейке премиум брендов.

В Украине также представлена продукция от компании Henkell Freixenet и, благодаря официальному представителю, мы можем насладиться всемирно известными напитками.

Культура употребления алкогольных напитков развивается и повышается с каждым годом, а потому потребитель заинтересован в ярких и разнообразных брендах с многолетней историей. Это можно наблюдать благодаря растущей тенденции на употребление просекко, кавы и других игристых вин. И, как следствие, происходит изменение и рост всего алкогольного рынка. А это не может не радовать. Тем более что Henkell Freixenet обещает постоянно представлять яркие новинки, бережно храня традиции и высокое качество.



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