Минобороны закупает продукты в разы дороже ГУР - "Наши деньги"

С 24 апреля на платформе Prozorro начали обнародовать информацию о закупочных ценах для воинских частей. Такой шаг сделан из-за скандала Минобороны. Тогда журналисты обнародовали материалы о закупке яиц по 17 грн, а цены на другие продукты были значительно выше рыночных. Проект "Наши деньги" сравнили цены обеспечения для воинских частей, за которые отвечает ГУР и Минобороны.



Столовая в армии. Фото из открытых источников

Военная часть А1225, которая обеспечивается Главным управлением разведки, обнародовала отчеты по закупочным ценам продуктов, деталей к технике и обмундированию на общую сумму в 16 млн гривен.

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Проект "Наши деньги" сравнил цены ГУР МО с "исправленными" ценами Министерства обороны и обнаружил значительные отличия. К примеру, рыба замороженная минтай без главы Минобороны закупает за 120-150 гривен, тогда как ГУР – за 69 гривен. Другая позиция, привлекающая это рис. Для воинской части А1225 она закупается за 26 гривен, тогда как Министерство обороны имеет более чем в два раза цену – 59-69 гривен. Также значительные отличия в цене на рафинированное масло, сахар, морковь, лук и крупы.

Посмотреть сравнение закупочных цен ГУР МО и Министерства обороны от проекта "Наши деньги" можно ниже:

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