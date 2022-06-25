Гуманитарное право здесь бессильно, - Верещук о военных преступлениях россиян

В эфире Единых новостей вице-министр Ирина Верещук рассказала о том, как украинцы выезжают через территорию России и спасаются с оккупированных территорий.

Ирина Верещук, фото Офиса президента

По ее словам, военные преступники из россии, которые проводят "фильтрацию" на оккупированных территориях, совершают преступления в отношении гражданских, не были привлечены к ответственности. А у международных организаций нет рычагов давления на российские власти, что поощряет издевательство над гражданскими.



"Красный Крест есть, представители ООН есть, но сказать, что они имеют ощутимое влияние, я не могу. Я знаю, что Международный комитет Красного Креста был (в Мариуполе – ред.), когда происходила эвакуация гражданских из Азовстали в начале мая. Были в фильтрационных лагерях, видевших что происходит в этих лагерях, фиксировали. Но есть ли результаты? Нет, нет. Привлечены ли к ответственности те русские, которые являются нацистами, потому что это практики нацизма? К сожалению, нет и международное гуманитарное право здесь бессильно" , – говорит министерша.

Из украинцев, прошедших фильтрационные лагеря и выехавших на территорию россии, три четвертых спаслись и уехали в другие страны, но не все они возвращаются в Украину.

"Мы разрабатываем маршруты, по которым будут курсировать маршрутные автобусы, которые будут бесплатно помогать людям добраться до Украины. Будем пропускать на границах тех, кто смог добраться туда, без паспортов, поможем людям с документами и билетами, если они нам позвонят. Я возглавляю Штаб из вопросов депортированных граждан. Мы возвращаем детей, сирот — нам это удается", — говорит Верещук.

Больше украинцев следуют именно через границы Эстонии и Латвии. Кроме того, разрабатывается программа по внесению документов об образовании в действие, особенно острая потребность в этом есть у детей, оставшихся на оккупированных территориях. Однако речь идет о тысячах экземпляров документов, которые нужно внести в базу, поэтому это занимает определенное время.

Выпускники из ВТО и оккупированных территорий Запорожской, Херсонской областей смогут поступить в ЗВО по собеседованию на бюджет, на них будет распространяться квота, которая раньше давала льготы для поступающих с ВТО.

Как писал портал "Комментарии", враг закрепляется в районе Северодонецка и окрестностей.







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