logo

BTC/USD

38487.22

ETH/USD

2638.46

LTC/USD

105.08

USD/UAH

31.20

EUR/UAH

35.15

RUB/UAH

0.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Гуманитарная помощь: сколько уже получила Украина
commentss НОВОСТИ Все новости

Гуманитарная помощь: сколько уже получила Украина

Международные организации передают гуманитарные грузы в Украину

4 марта 2022, 16:41
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

Гуманитарная помощь: сколько уже получила Украина

Фото иллюстративное / istockphoto

С других стран начала поступать гуманитарная помощь. Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная. Только за два дня в наше государство прибыло около 1000 тонн гуманитарной помощи из 12 стран. Среди них: 375 тонн продуктов питания, 147 тонн одежды, 90 тонн средств личной гигиены, 35 тонн медикаментов и 324 тонн других товаров, необходимых для удовлетворения жизненных потребностей пострадавших и территориальной обороны.

Помощь оказывают религиозные организации и международные партнеры Министерства по делам ветеранов. Посылает помощь для украинцев и Швейцарская Конфедерация. Уже переданы палатки для обогрева, шерстяные одеяла, спальные мешки обогреватели и лекарства, которые будут передаваться мирному населению, пострадавшему от обстрелов оккупационных войск. В посольстве Швейцарии подчеркнули, что продолжат и дальше помогать украинцам. Юлия Лапутина выразила благодарность международным партнерам. Министерство принимает участие в работе оперативного штаба ведомств по оказанию гуманитарной помощи населению.

Кабинет Министров Украины упростил правила для ввоза гуманитарной помощи в страну путем предоставления представления товаросопроводительных документов или декларации на таможне.

Правительство планирует создать четыре фонда, из которых будут израсходованы средства на восстановление Украины: 1-й фонд для восстановления инфраструктуры и разрушенного имущества; 2-й фонд – для восстановления и трансформации экономики, 3-й – для обслуживания и погашения долга, 4-й фонд поддержки пострадавшего бизнеса.

По словам Дениса Шмыгаля, Украина будет просить партнеров одобрить "украинский План Маршалла" по развитию экономики. Украина 1 марта Минфин Украины произвел купонную выплату в размере 292 миллионов долларов по еврооблигациям для погашения внешнего долга.

Как сообщал портал, оккупанты блокируют "зеленые коридоры", чтобы заставлять украинцев ехать в Россию.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.kmu.gov.ua/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!