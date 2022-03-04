Гуманитарная помощь: сколько уже получила Украина

Кабинет Министров Украины упростил правила для ввоза гуманитарной помощи в страну путем предоставления представления товаросопроводительных документов или декларации на таможне.

Правительство планирует создать четыре фонда, из которых будут израсходованы средства на восстановление Украины: 1-й фонд для восстановления инфраструктуры и разрушенного имущества; 2-й фонд – для восстановления и трансформации экономики, 3-й – для обслуживания и погашения долга, 4-й фонд поддержки пострадавшего бизнеса.

По словам Дениса Шмыгаля, Украина будет просить партнеров одобрить "украинский План Маршалла" по развитию экономики. Украина 1 марта Минфин Украины произвел купонную выплату в размере 292 миллионов долларов по еврооблигациям для погашения внешнего долга.

Как сообщал портал, оккупанты блокируют "зеленые коридоры", чтобы заставлять украинцев ехать в Россию.