Гуманитарная помощь: сколько уже получила Украина

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Козлова Альбіна
Фото иллюстративное / istockphoto
С других стран начала поступать гуманитарная помощь. Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная. Только за два дня в наше государство прибыло около 1000 тонн гуманитарной помощи из 12 стран. Среди них: 375 тонн продуктов питания, 147 тонн одежды, 90 тонн средств личной гигиены, 35 тонн медикаментов и 324 тонн других товаров, необходимых для удовлетворения жизненных потребностей пострадавших и территориальной обороны.
Помощь оказывают религиозные организации и международные партнеры Министерства по делам ветеранов. Посылает помощь для украинцев и Швейцарская Конфедерация. Уже переданы палатки для обогрева, шерстяные одеяла, спальные мешки обогреватели и лекарства, которые будут передаваться мирному населению, пострадавшему от обстрелов оккупационных войск. В посольстве Швейцарии подчеркнули, что продолжат и дальше помогать украинцам. Юлия Лапутина выразила благодарность международным партнерам. Министерство принимает участие в работе оперативного штаба ведомств по оказанию гуманитарной помощи населению.
Кабинет Министров Украины упростил правила для ввоза гуманитарной помощи в страну путем предоставления представления товаросопроводительных документов или декларации на таможне.
Правительство планирует создать четыре фонда, из которых будут израсходованы средства на восстановление Украины: 1-й фонд для восстановления инфраструктуры и разрушенного имущества; 2-й фонд – для восстановления и трансформации экономики, 3-й – для обслуживания и погашения долга, 4-й фонд поддержки пострадавшего бизнеса.
По словам Дениса Шмыгаля, Украина будет просить партнеров одобрить "украинский План Маршалла" по развитию экономики. Украина 1 марта Минфин Украины произвел купонную выплату в размере 292 миллионов долларов по еврооблигациям для погашения внешнего долга.
Как сообщал портал, оккупанты блокируют "зеленые коридоры", чтобы заставлять украинцев ехать в Россию.
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