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Губернатор Житомирской области Виталий Бунечко объяснил, как относится к антивакцинаторам

В Житомирской области уровень вакцинации взрослого населения невысок

сегодня, 14:20
Автор:

Козлова Альбіна
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Губернатор Житомирской области Виталий Бунечко объяснил, как относится к антивакцинаторам

Губернатор Житомирской области Виталий Бунечко, фото Комментарии

Глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко в интервью информационно-аналитическому порталу "Комментарии" рассказал, какая ситуация с больными коронавирусом и прививками в области.

Сейчас на Житомирщине уровень загруженности коек для больных коронавирусной болезнью составляет 68%. С кислородом проблем нет, в области лечат таких больных в 24 медучреждениях, общая госпитальная база – 3000 коек. Однако губернатор подчеркнул, что его раздражают антивакцинаторы, потому что никто не имеет права советовать другим, вакцинироваться или нет. К тому же в больницах госпитализированы многие невакцинированные больные.

"Меня очень раздражают антивакцинаторы, которые не имеют права, и это моя позиция, давать оценку: можно вакцинироваться или нет. Прийдите в больницу, посмотрите, что там делается, сколько невакцинированных находятся в инфекционных больницах, опять же те самые "диванные" эксперты" , — подчеркнул губернатор Бунечко.

В областном совете провакцинировано 95% работников, а отказавшиеся прививаться не вышли на работу. Часть переболела, часть находится на больничном. Отстраненных без сохранения зарплаты нет, добавляет губернатор. Доля вакцинированных граждан от общего числа жителей области составляет 27-28%.

По словам депутата областного совета, Александра Зарицкого, эксперта в области медицины, в последнее время фиксируют больше больных COVID, потому что делают больше тестирований, до 4000 образцов в сутки. Те, кто не хочет вакцинироваться, делают тесты на коронавирус.

По количеству тестирований на 100 тысяч населения в Житомирской области этот показатель в 3-4 раза перекрывает нормативы, поэтому начали лучше выявлять больных. К тому же, вирус передается быстрее, чем в прошлом году.

Больше граждан начало вакцинироваться из-за ограничений. Если летом в области фиксировали 2-2,5 прививок в сутки, то сейчас бывает более 10 тысяч прививок в сутки. На Житомирщине, как и по Украине, есть дефицит врачей. В частные заведения переходят 3-7% медиков. Александр Зарицкий говорит, что это вызов для медицины Житомирщины. Сейчас многие медики лечат больных с инфекционными заболеваниями, хотя имеют другой профиль.

Кроме того, пандемия коронавируса продемонстрировала, что есть проблемы не только в медицине, но и с дорогами. Например, тяжелобольного пациента нужно доставить в профильную больницу или госпитальную базу. Через час скорая преодолеет 70-80 километров, если автодорога с нормальным покрытием, без ям. В противном случае транспортировка займет много времени. Поэтому важно и чтобы дороги ремонтировались, особенно к отдаленным селам и поселкам.

Как сообщал портал "Комментарии", глава Житомирской ОГА рассказал о неожиданном предложении руководить областью.

Полное видео интервью можно посмотреть на канале Комментарии


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Источник: https://special.comments.ua/ua/article/ministr/ochilnik-zhitomirskoi-oda-vitaliy-bunechko-u-politiku-grayutsya-pid-chas-viboriv-dali-treba-pracyuvati-dlya-ukraini-689021.html
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