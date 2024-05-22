Группа компаний SHERIFF подверглась атаке со стороны правоохранительных структур

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Кравцев Сергей
Группа компаний SHERIFF, специализирующаяся на услугах частной охраны, стала объектом атаки со стороны некоторых правоохранительных структур, а также подверглась атаки со стороны медиа. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в статье издания Телеграф.
Дмитрий Стрижов рассказал о причастных к атаке на SHERIFF
СМИ отмечает, у группы компаний SHERIFF начались неприятности, начиная с 23 октября 2023 года, когда одна из компаний холдинга — ЧП "ШЕРИФ-ЗАЩИТА" — одержала победу на открытых торгах в системе Prozorro по предоставлению услуг охраны госпредприятию. Ранее услуги по охране для госпредприятия без конкуренции оказывала компания "ВЕНБЕСТ-Охрана", ключевым владельцем которой является Георгий Тупчий.
Журналисты утверждают, что сам нардеп якобы имеет отношение к охранному бизнесу и непосредственно с "ВЕНБЕСТ". Авторы материала утверждают, что после работы в милиции он владел охранной компанией "Галид", которая в 2023 году была объединена с "ВЕНБЕСТ".
Телеграф указывает, что БЭБ, Нацполиция и ДБР открыли против SHERIFF несколько производств в Киеве, Хмельницком, Черновцах.
По мнению основателя группы компаний SHERIFF Дмитрия Стрижова, вся совокупность действий свидетельствуют о проверенных методах, которые активно использовались в 90-х и во времена президента Януковича и его поколения "силовиков".
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