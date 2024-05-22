Группа компаний SHERIFF подверглась атаке со стороны правоохранительных структур

Группа компаний SHERIFF, специализирующаяся на услугах частной охраны, стала объектом атаки со стороны некоторых правоохранительных структур, а также подверглась атаки со стороны медиа. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в статье издания Телеграф.

Дмитрий Стрижов рассказал о причастных к атаке на SHERIFF

СМИ отмечает, у группы компаний SHERIFF начались неприятности, начиная с 23 октября 2023 года, когда одна из компаний холдинга — ЧП "ШЕРИФ-ЗАЩИТА" — одержала победу на открытых торгах в системе Prozorro по предоставлению услуг охраны госпредприятию. Ранее услуги по охране для госпредприятия без конкуренции оказывала компания "ВЕНБЕСТ-Охрана", ключевым владельцем которой является Георгий Тупчий.

"Атака на SHERIFF началась 28 февраля 2024 года с серии заказных материалов о якобы нарушениях в тендерной документации. Инициатором информационной атаки стала НПО "Национальная Когорта" бывшего полицейского Сергея Владыко. Он сейчас тоже работает в сфере охраны. После публикации "расследования" нардеп от правящей партии Николай Галушко отправил десятки депутатских обращений по поводу деятельности SHERIFF во все возможные силовые структуры", — говорится в материале.

Журналисты утверждают, что сам нардеп якобы имеет отношение к охранному бизнесу и непосредственно с "ВЕНБЕСТ". Авторы материала утверждают, что после работы в милиции он владел охранной компанией "Галид", которая в 2023 году была объединена с "ВЕНБЕСТ".

Телеграф указывает, что БЭБ, Нацполиция и ДБР открыли против SHERIFF несколько производств в Киеве, Хмельницком, Черновцах.

"Параллельно с атакой в медиа и из-за "правоохранителей" конкуренты SHERIFF — в первую очередь "ВЕНБЕСТ" — начали рассылать клиентам компании письма с рекомендацией не работать с SHERIFF", — говорится в статье.

По мнению основателя группы компаний SHERIFF Дмитрия Стрижова, вся совокупность действий свидетельствуют о проверенных методах, которые активно использовались в 90-х и во времена президента Януковича и его поколения "силовиков".



