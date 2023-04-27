Группа фармацевтических компаний «Здоровье» подтвердила свое соответствие требованиям GMP

Оба предприятия продолжают производить лекарственные средства и в очередной раз доказали, что деятельность компаний группы "Здоровье" отвечала и отвечает требованиям надлежащей производственной практики (GMP).

Група фармацевтичних компаній «Здоров'я»

Сертификат соответствия условий производства лекарственных средств требованиям GMP – это международный стандарт. Он является основным документом, выданным Госликслужбой по результатам инспектирования, удостоверяющим соответствие условий производства лекарственных средств действующим в Украине требованиям GMP. Наличие у предприятия такого сертификата гарантирует обеспечение качества на всех этапах производства: с момента утверждения производителя исходного сырья и упаковочных материалов, их поступления на предприятие до отгрузки готовой продукции на склад. Каждая серия выпускаемых лекарственных средств контролируется в соответствии с требованиями регистрационного досье.

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10-17 февраля 2023 инспектировали производственные мощности компании "Здоровье" и 13-17 марта — компании "Здоровье Народа". Проверка включала все производственные участки предприятий, складские зоны, зоны контроля качества, вспомогательные зоны и оборудование.

Производство стерильных лекарственных средств осуществляется на 3 сертифицированных участках:

● Цех стерильных лекарственных средств №1

● Участок по производству инъекционных лекарственных средств в ампулах (ампульный цех)

● Участок по производству инъекционных лекарственных форм (цех готовых лекарственных форм)

Производство нестерильных лекарственных средств осуществляется на 10 сертифицированных участках:

● Цех нестерильных лекарственных средств (Участок твердых лекарственных форм и участок жидких пероральных лекарственных средств, сиропов)

● Участок по производству таблетированных лекарственных форм (цех готовых лекарственных форм)

● Участок по производству капсулированных лекарственных форм и порошков (цех готовых лекарственных форм)

● Участок по производству таблетированных лекарственных форм (цех готовых лекарственных средств)

● Участок по производству твердых лекарственных форм антибиотиков и гормонов (цех готовых лекарственных средств)

● Участок по производству твердых лекарственных форм малых промышленных и опытных серий (цех готовых лекарственных средств)

● Участок по производству мягких, жидких лекарственных форм, спреев и аэрозолей (фитохимический цех)

● Участок производства Аргинина глутамата порошка кристаллического (субстанции) (фитохимический цех)

● Участок по производству мягких желатиновых капсул (цех мягких лекарственных форм)

● Участок по производству мазей, гелей, кремов (цех мягких лекарственных форм)

Сотрудники Госликслужбы во время инспекционной поездки в Харьков провели инспектирование производственных участков в сверхсложных условиях, поочередно осуществляя проверку документации (во время воздушных тревог и ракетных обстрелов, находясь в бомбоубежище предприятия) и проверку материально-технической базы и ведения технологического процесса изготовления лекарственных средств.

Результаты инспектирования подтвердили эффективное функционирование фармацевтической системы качества как в мирное время, так и во время военного положения. Хотя обстоятельства воздушной тревоги и обстрелов существенно усложняли обзор мощностей, специалисты Управления лицензирования производства лекарственных средств убедились в соответствии с условиями производства лекарственных средств требованиям надлежащей производственной практики (GMP) и контролем соблюдения этих требований. Ежедневно мощности двух харьковских заводов обеспечивают граждан качественным лекарством!

За время войны компании группы Здоровье стали надежным тылом и поддержкой для подразделений ВСУ — неоднократно помогали техникой, машинами и оборудованием. Сотрудники самостоятельно изготовляли окопные свечи и буржуйки для защитников. В первые 3 месяца боевых действий было закуплено продуктов и изготовлено более 5000 обедов для военных в Харькове. "Здоровье" кормит бойцов и по сей день.

С начала полномасштабного противостояния на нужды армии компании "Здоровье" и "Здоровье Народа" передавали лекарства, закупали генераторы, квадрокоптеры, передавали и ремонтировали автомобили ВСУ, укомплектовали необходимым оснащением сотрудников компаний, поступивших в ряды ВСУ.

На нужды ВСУ было передано около 20 автомобилей, в том числе бронированный автомобиль Mercedes G-500 для специального подразделения. Кроме того, еще автобус и экскаватор. Компания предоставила финансовую помощь ВСУ по ремонту транспорта (машины для ПВО). Дополнительно, по инициативе руководства компании закупили комплекты технического оборудования для автомобилей (домкраты, наборы инструментов, аптечки). Приобрели и передали разведчикам дроны. Компания в первые месяцы войны передала топливные генераторы частям ВСУ, а блок посты на улицах города снабдила электрообогревателями.

Оказана гуманитарная помощь городской клинической больнице №17, городской клинической больнице №25, воинской части 3306, воинской части А0409, управлению станции скорой помощи на сумму свыше 25 млн грн. Руководство и сотрудники компании поставляли аптечки первой помощи для пожилых людей, детей и женщин в бомбоубежища на станциях метрополитена. За время введения военного положения предприятия неоднократно передавали лекарственные средства в Главное управление Министерства внутренних дел Харьковской области, специальные подразделения полиции, КП "Харьковские тепловые сети" и другие коммунальные предприятия.

"В сверхсложные времена для страны, когда идет война, когда Харьков обстреливают и гибнут люди — коллектив компании работает каждый на своем месте. Наши специалисты делают все возможное, чтобы у украинцев было жизненно необходимое лекарство. С первого дня широкомасштабной войны компания Здоровье поддерживала и продолжает поддерживать всех, кто приближает Победу. Мы оказываем гуманитарную помощь украинцам, которым она крайне необходима", — подчеркнул председатель наблюдательного совета компании "Здоровье" Александр Доровский.