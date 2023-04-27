Группа «Антитела» проведет концерт в Ялте: артисты опубликовали анонс

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "УНИАН".

«Антитела» готовятся к концерту в Крыму

"Антитела". Ялта. Лето 2024! Да, вам не показалось. "Антитела" объявляют концерт в Крыму. В Крыму. Мы открываем предпродажу на первое большое стадионное шоу в Ялте. 23 августа 2024 года, стадион "Авангард", отметили музыканты.

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С приходом Великой войны артисты одели военное снаряжение и ушли на фронт. Каждый день, при выполнении боевых задач в голове было мнение "Победа скоро, Украина – победит". Сегодня же участники группы уже внушают оптимизм другим украинцам и готовятся к концертам в украинском Крыму.

"С первого дня российского вторжения, взяв в руки оружие и находясь на передовой, мы ни секунды не сомневались в победе Украины. Мы всегда знали, наступит день и ВСУ вернут контроль над крымскими степями, Аюдагом, мысом Фиолент, Генуэзской крепостью и Ласточкиным гнездом или просто Крымом). И мы обязательно все приедем туда с нашими любимыми, детьми и друзьями", — добавляют в сообщении.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, сколько средств нужно украинцам, чтобы чувствовать себя счастливыми, результаты опроса. Для счастья, ежемесячно, гражданам Украины необходимо в среднем — 50 тысяч гривен. Такие данные по результатам опроса, опубликовала компания Active Group, пишут "Комментарии". Соответствующее исследование было проведено с помощью онлайн-панели SunFlower Sociology.

Напомним, "Комментарии" писали, — "Вульгарное зрелище": Николай Басков публично поцеловал грудь известной блоггерши. Российский певец, "натуральный блондин" Николай Басков публично опозорился на одной из вечеринок, куда артиста пригласили в качестве гостя. Он "чмокнул" грудь известной блоггерши Виолетты Чикованы.