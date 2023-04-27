Группа «Антитела» проведет концерт в Ялте: артисты опубликовали анонс

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Белоокая Ира
Об этом сообщает портал "Комментарии" со
ссылкой на "УНИАН".
«Антитела» готовятся к концерту в Крыму
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С приходом Великой войны артисты одели военное
снаряжение и ушли на фронт. Каждый день, при выполнении боевых задач в голове
было мнение "Победа скоро, Украина – победит". Сегодня же участники группы уже
внушают оптимизм другим украинцам и готовятся к концертам в украинском Крыму.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, сколько средств нужно украинцам, чтобы чувствовать себя счастливыми, результаты опроса.
Для счастья, ежемесячно, гражданам Украины необходимо в среднем — 50 тысяч
гривен. Такие данные по результатам опроса, опубликовала компания Active Group,
пишут "Комментарии". Соответствующее исследование было проведено с
помощью онлайн-панели SunFlower Sociology.
Напомним, "Комментарии" писали, — "Вульгарное зрелище": Николай Басков публично поцеловал грудь известной
блоггерши. Российский певец, "натуральный блондин" Николай Басков публично
опозорился на одной из вечеринок, куда артиста пригласили в качестве гостя. Он
"чмокнул" грудь известной блоггерши Виолетты Чикованы.
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