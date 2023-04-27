logo

BTC/USD

29397.81

ETH/USD

1906.53

LTC/USD

89.08

USD/UAH

37.72

EUR/UAH

41.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Группа «Антитела» проведет концерт в Ялте: артисты опубликовали анонс
commentss НОВОСТИ Все новости

Группа «Антитела» проведет концерт в Ялте: артисты опубликовали анонс

Летом 2024 года «Антитела» выступят в украинском Крыму. Как отметили артисты на сайте, анонсированный концерт состоится в Ялте на стадионе "Авангард"

27 апреля 2023, 12:45
Поделитесь публикацией:
Автор:

Белоокая Ира

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "УНИАН".

Группа «Антитела» проведет концерт в Ялте: артисты опубликовали анонс

«Антитела» готовятся к концерту в Крыму

"Антитела". Ялта. Лето 2024! Да, вам не показалось. "Антитела" объявляют концерт в Крыму. В Крыму. Мы открываем предпродажу на первое большое стадионное шоу в Ялте. 23 августа 2024 года, стадион "Авангард", отметили музыканты.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


С приходом Великой войны артисты одели военное снаряжение и ушли на фронт. Каждый день, при выполнении боевых задач в голове было мнение "Победа скоро, Украина – победит". Сегодня же участники группы уже внушают оптимизм другим украинцам и готовятся к концертам в украинском Крыму.

"С первого дня российского вторжения, взяв в руки оружие и находясь на передовой, мы ни секунды не сомневались в победе Украины. Мы всегда знали, наступит день и ВСУ вернут контроль над крымскими степями, Аюдагом, мысом Фиолент, Генуэзской крепостью и Ласточкиным гнездом или просто Крымом). И мы обязательно все приедем туда с нашими любимыми, детьми и друзьями", — добавляют в сообщении.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, сколько средств нужно украинцам, чтобы чувствовать себя счастливыми, результаты опроса. Для счастья, ежемесячно, гражданам Украины необходимо в среднем — 50 тысяч гривен. Такие данные по результатам опроса, опубликовала компания Active Group, пишут "Комментарии". Соответствующее исследование было проведено с помощью онлайн-панели SunFlower Sociology.

Напомним, "Комментарии" писали, — "Вульгарное зрелище": Николай Басков публично поцеловал грудь известной блоггерши. Российский певец, "натуральный блондин" Николай Басков публично опозорился на одной из вечеринок, куда артиста пригласили в качестве гостя. Он "чмокнул" грудь известной блоггерши Виолетты Чикованы.

 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unian.ua/lite/stars/gurt-antitila-anonsuvav-koncert-u-krimu-12235071.html
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!