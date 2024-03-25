Грозы и снег, температура будет бить рекорды: в Украине погода "сойдёт с ума"

Погода в нашей стране в течение недели, с 25 по 31 марта, будет неустойчивой. На территорию Украины придут осадки — дожди, а иногда даже грозы и будет падать мокрый снег. Будет колебание атмосферного давления, информирует meteoprog .

Погода в Украине (фото из открытых источников)

Но столбик термометра на территории большинства областей будет плюсовать. К тому же, в субботу и воскресенье, 30 и 31 марта, даже возможна рекордная плюсовая температура днем во многих областях. Такой прогноз погоды обнародовал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич.

"Благодаря большому участку низкого давления и преобладанию влажных юго-западных воздушных потоков в нашей стране пройдут дожди, местами интенсивные. В отдельных районах возможны грозы и порывистый ветер", – предупреждает прогнозист.

При этом Кибальчич прогнозирует, что температура воздуха часто будет аномально высокой, а во время выходных столбик термометра во многих областях будет даже устанавливать погодные рекорды.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что некоторые территории Украины могут уйти под воду . Сотрудница отдела метеопрогнозов Украинского гидрометеорологического центра Елена Палагнюк сообщила, что глобальное потепление никому не принесет пользы. Потому что низменные прибрежные территории на юге Украины тоже могут уйти под воду – это почти один миллион гектаров территории.

Синоптик продолжила, что 2023 год превзошел все рекорды, потому что стал самым теплым, учитывая историю метеорологических наблюдений. Она продолжила, что когда глобальная температура повысится на 2 °С, то изменение климата станет неотвратимым. При этом людям нужно воспринимать изменение климата как стихийную беду и адекватно на это реагировать.

