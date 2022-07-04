Грозы и град: в каких областях Украины посреди недели ожидаются осадки

Во вторник на территорию нашего государства снова придет циклон с дождями. Днем 5 июля в четырех регионах ожидаются грозовые дожди и град. По прогнозам будут фиксироваться порывы шквального ветра со скоростью до 15-20 метров в секунду. В Закарпатье, Прикарпатье, Волыни и Ровенщине на 5 июля объявлен I уровень опасности, желтый. Об этом сообщают в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Фото иллюстративное / Pixabay

В Украинском гидрометцентре отмечают, что на остальной территории 5 июля установлен чрезвычайный уровень пожарной опасности из-за высокой температуры воздуха. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 15-20°; днем 29-34 °, в Карпатах 19-24 °. Украинцев снова призывают не разводить костров и не выжигать сухую траву.

6 и 7 июля грозовой фронт сдвинется на центр, восток и север. Солнечно будет в Крыму, Николаеве, Днепре, Запорожье, Херсонщине, Донецкой, Луганщине и в западных областях.



Конец недели будет не столь жарким — пройдут кратковременные дожди. 8 июля пройдет дождь по всей территории, кроме юго-восточных регионов, а 9 июля грозовые дожди ожидаются во всех областях.

7 июля христиане отмечают рождение Предтечи Иоанна Крестителя, а в народе этот праздник совпадает с языческим праздником равноденствия, который перенесли из-за смены календаря на две недели – Купала. Наши предки в этот день почитали землю, воду и огонь. Существует много традиций ко дню Купалы.



Как писал портал, в Украине будем отмечать новый государственный праздник в июле. 31 мая во время заседания Верховной Рады нардепы отдали 257 голосов за проект Закона Украины "О внесении изменения в статью 73 Кодекса законов о труде Украины по установлению праздничного дня – День Украинской Государственности".

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