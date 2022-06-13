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Грозовые ливни: в каких областях Украины испортится погода 14 июня

Прогноз погоды на 14 июня в Украине

13 июня 2022, 23:00
Автор:

Денис
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Во вторник в некоторых областях Украины ожидаются дожди, которые будут сопровождаться грозами. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.  

Грозовые ливни: в каких областях Украины испортится погода 14 июня

Погода в Украине

Синоптики прогнозирует ухудшение погоды в северной, южной, центральной и восточной частях страны. По их информации, грозовые ливни 14 июня следует ожидать в следующих областях Украины: Черниговской, Киевской, Сумской, Черкасской, Кропивницкой, Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, а также в Симферополе.  

Температура воздуха в северной части Украины днем поднимется до +26 градусов. К ночи ожидается до +17. В центральных областях днем столбики термометра покажут +27 градусов. Ночью температура упадет до +17. На юге страны ожидается до +31 градуса днем, а к ночи — до +19 градасов. В восточной части днем также температура воздуха поднимется до +31 градусов, а ночью упадет до +17-19 градусов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что означают заявления о передаче Украине ядерного оружия. Почему маловероятно, что россия применит ядерное оружие против Украины. 

Читайте также о том, что может приблизить окончание войны – от чего напрямую зависит победа Украины. ВСУ ожидают помощь Запада, чтобы начать масштабное контрнаступление. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что какое вооружение Северная Корея может предоставить россии, — военный обозреватель. Чем Северная Корея может помочь россии в войне с Украиной и почему Ким Чен Ын согласился. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что суд запретил деятельность еще одной пророссийской партии: что известно. Деятельность пророссийской политической партии Социалисты в Украине запрещена. 


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