Грозовые ливни: в каких областях Украины испортится погода 14 июня

Во вторник в некоторых областях Украины ожидаются дожди, которые будут сопровождаться грозами. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине

Синоптики прогнозирует ухудшение погоды в северной, южной, центральной и восточной частях страны. По их информации, грозовые ливни 14 июня следует ожидать в следующих областях Украины: Черниговской, Киевской, Сумской, Черкасской, Кропивницкой, Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, а также в Симферополе.

Температура воздуха в северной части Украины днем поднимется до +26 градусов. К ночи ожидается до +17. В центральных областях днем столбики термометра покажут +27 градусов. Ночью температура упадет до +17. На юге страны ожидается до +31 градуса днем, а к ночи — до +19 градасов. В восточной части днем также температура воздуха поднимется до +31 градусов, а ночью упадет до +17-19 градусов.

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