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Громкий призыв к Зеленскому: разобраться с коррупцией в портах Одессы

Манифест42 обращается к Президенту о коррупционном давлении в Одесских портах

сегодня, 17:17
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Черновалова Кристина

Общественная организация Манифест42 просит Президента Украины Владимира Зеленского помочь решить серьезные проблемы в портах Одесской области. Они обеспокоены частыми арестами и задержками судов, перевозящих зерно. Эти действия влияют на аграриев, которые во избежание ущерба вынуждены прибегать к незаконным выплатам.

Громкий призыв к Зеленскому: разобраться с коррупцией в портах Одессы

Проблемы в портах Одессы: Манифест42 требует реакции от Президента

"Стабильность работы экспортного зернового коридора нарушают работники БЭБ, которые по надуманным поводам накладывают аресты на имущество отправителей и блокируют отправку кораблей", — говорится в заявлении.

Манифест42 сообщает, что проблемы начинаются сразу после того, как зерно загружено на судно. По их словам, сотрудники БЭБ применяют задержки и аресты, заставляя владельцев зерна прибегать к взяточничеству, чтобы решить проблему быстрее и без ущерба. Это приводит к большим финансовым потерям и ставит под угрозу надежность зернового коридора, который важен для экономики страны.

Манифест42 отмечает нарушение 42 статьи Конституции Украины, которая защищает право на ведение бизнеса. Они просят Президента немедленно вмешаться и помочь решить эту проблему на системном уровне.

Общественное движение Манифест 42 считает блокирование работы зернового коридора с коррупционной целью нарушением 42 статьи Конституции Украины, которая гарантирует право на предпринимательскую деятельность. Мы призываем Президента Украины как гаранта Конституции немедленно разобраться по сути проблемы и способствовать ее системному решению. Стабильная работа зернового коридора – вопрос национальной безопасности. Во время войны силовикам место на фронте, а не в коррупционных схемах", – говорится в заявлении.



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Источник: https://biz.nv.ua/ukr/markets/manifest-42-zvernuvsya-do-zelenskogo-z-privodu-korupciji-u-portah-odeskoji-oblasti-50449608.html
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