Громкий призыв к Зеленскому: разобраться с коррупцией в портах Одессы

Рубрики
МЕНЮ
Черновалова Кристина
Общественная организация Манифест42 просит Президента Украины Владимира Зеленского помочь решить серьезные проблемы в портах Одесской области. Они обеспокоены частыми арестами и задержками судов, перевозящих зерно. Эти действия влияют на аграриев, которые во избежание ущерба вынуждены прибегать к незаконным выплатам.
Проблемы в портах Одессы: Манифест42 требует реакции от Президента
"Стабильность работы экспортного зернового коридора нарушают работники БЭБ, которые по надуманным поводам накладывают аресты на имущество отправителей и блокируют отправку кораблей", — говорится в заявлении.
Манифест42 сообщает, что проблемы начинаются сразу после того, как зерно загружено на судно. По их словам, сотрудники БЭБ применяют задержки и аресты, заставляя владельцев зерна прибегать к взяточничеству, чтобы решить проблему быстрее и без ущерба. Это приводит к большим финансовым потерям и ставит под угрозу надежность зернового коридора, который важен для экономики страны.
Манифест42 отмечает нарушение 42 статьи Конституции Украины, которая защищает право на ведение бизнеса. Они просят Президента немедленно вмешаться и помочь решить эту проблему на системном уровне.
Новости