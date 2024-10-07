Громадам Донбасса помогут пережить зиму: детали

Соответствующая помощь была распределена между Александровской, Новодонецкой, Краматорской, Николаевской громадами и коммунальным предприятием "Вода Донбасса". Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин на своей фейсбук-странице, передает портал "Комментарии".

Донецкая область. Фото и з открытых источников

Генераторы станут дополнительными источниками питания для заведений социальной сферы, здравоохранения и других объектов критической инфраструктуры в преддверии отопительного сезона.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Начальник Покровской ГВА: "Переживем зиму и вернемся"

Комментируя текущую ситуацию в громаде за прошедшие сутки, начальник Покровской ГВА Сергей Добряк отметил, что враг не перестает разрушать жилищную застройку города и объекты критической инфраструктуры, оставляя жителей самого необходимого: электро-, газо- и водоснабжение. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Покровской ГВА.

"Вчера целый день в городе было громко. На этот раз войска россии применили КАБы, разрушили частные дома, повреждены объекты газового хозяйства, социальные учреждения. Еще раз подчеркиваю необходимость эвакуации. Это единственный способ на сегодня спасти свою жизнь. Переживем зиму — вернемся", – заметил Сергей Добряк. На сегодня в Покровске до сих пор остаются 13 тысяч человек и 94 ребенка.

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В Угледаре местное население, не желавшее эвакуироваться на территорию Украины, встретило оккупантов с распростертыми объятиями. Видео встречи оккупантов с местными опубликовал журналист Андрей Цаплиенко, пишет портал "Комментарии".

Люди на видео отмечают, что с 2014 года находились в условной "оккупации" со стороны Украины, жалуются, что их называли сепаратистами и угнетали. В свою очередь оккупант на видео заявил, что всех их все равно эвакуируют из города, возможно у кого-то есть родственники в россии. А также вражеский военный не понимает, почему их называют "оккупантами".

"Кого мы оккупируем?", — удивляется он. Отметим, что город Угледар был оккупирован на этой неделе, когда украинские военные, чтобы не попасть в окружение, вышли с позиций на более выгодные.