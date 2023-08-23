Григорий Козловский и ФК «Рух» закупили почти 200 дронов для фронта

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Slava Kot
"Желто-черные" и их основатель Григорий Козловский всегда поддерживают украинских военных. Так ФК "Рух" и его основатель Григорий Козловский профинансировали закупку 180 дронов на 4 миллиона гривен в рамках инициативы "Птички Победы".
Григорий Петрович Козловский – основатель ФК "Рух" (Львов), известный львовский меценат и бизнесмен
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Эту помощь получат воины 103-й и 125-й бригад ТрО ВСУ, 24-й ОМБр имени Короля Данила, 80-й ДШБ ДШВ, 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ и 7-й ОШБ, а также пограничники и разведчики. Им передали:
- 240 FPV-дронов (боевые);
- 31 Mavic и 1 MATRICE 30Т (разведывательные);
- антидроновое ружье.
Григорий Козловский отметил: "Когда мы вместе — мы сильны. Когда мы вместе — мы можем сделать гораздо больше. Наш благотворительный фонд "Движение в будущее" поставил себе цель повседневно делать все возможное, чтобы приближать нашу победу".
Дроны отдадут военнослужащим сразу в руки. Их непосредственно на передовой получают ребята, которые защищают нашу страну. Это "глаза" для наших военных и возможность больно поразить врага.
Один из меценатов проекта "Птички Победы" основатель компании "Галицкая Свижина" Тарас Лысый отметил: "Это только начало и дальше мы продолжим помогать и развивать эту инициативу. Мы работали, работаем и будем работать на Победу! Это важно, ведь наша помощь очень нужна нашим военным".
Военные благодарны за такую помощь, ведь дроны очень необходимы на передовой. В частности, дрон может как помочь спасти жизнь бойца, так и эффективно уничтожать врага.
БО "Движение в будущие" имеет прямую коммуникацию с военными подразделениями, другими благотворительными фондами и волонтерскими организациями. Клуб пытается помочь всеми доступными методами. И эта помощь не прекратится, а наоборот — будет только увеличиваться.
Ранее "Рух" передал на нужды 45-й отдельной артиллерийской бригады комплектующие к системе Starlink. Общая сумма помощи составила более 800 тысяч гривен.
И это — не разовые акции со стороны ФК "Рух" и его основателя Григория Козловского. Зимой 45-я отдельная артиллерийская бригада ВСУ получила инновационные современные дроны. Эти квадрокоптеры оборудованы тепловизионными камерами ночного видения. Среди моделей, которые передал ФК "Рух", модифицированные дроны Djimatrice 30 и Djienterprise.
А весной ФК "Рух" и его основатель Григорий Петрович Козловский передали 45 отдельной артиллерийской бригаде ВСУ семь квадрокоптеров DJI Mavic 3 и партию из шести беспилотников "Мара".
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