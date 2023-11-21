Григорий Козловский и ФК "Рух" помогли детям-сиротам и детям из многодетных семей получить образование

Григорий Козловский, известный львовский бизнесмен и меценат, вместе с ФК "Рух" с первых дней военной агрессии России помогают украинским военным, а теперь присоединились к помощи будущим медикам — меценат оплатил полный курс обучения для шести студентов-медиков.

Григорий Козловский – основатель ФК "Рух", бизнесмен и меценат

Поддержка для студентов очень ценна, особенно в условиях войны. ФК "Рух" и Григорий Козловский поддерживают студентов в сложных обстоятельствах, так основатель "желто-черных" профинансировал обучение группы студентов в Галицком медицинском колледже имени Евгения Глывы. Среди студентов, которые получили помощь есть дети-сироты, дети из многодетных семей и отличники учебы.

"Во время полномасштабной войны помогаем не только нашим защитникам, но и подрастающему поколению! Все дети имеют право на качественное образование, которое соответствует их потребностям и способностям. Однако дети-сироты и дети из многодетных семей часто не имеют возможности получить такое образование из-за финансовых трудностей или других факторов. Поэтому важно поддерживать этих детей, помогая им реализовать свой потенциал и чувствовать, что их таланты и усилия ценятся", — отметил меценат Григорий Козловский

По предоставленной спонсорской помощи есть полный курс обучения по специальности "Медсестринство" (І курс — за 4 года, II курс — за 3 года соответственно) для:

- Панчук Анастасия Владимировна, студентка I курса;

- Михальчишен Карина Игоревна, студентка I курса;

- Дудич Матвей Олегович, студент I курса;

- Середа Александр Васильевич, студент I курса;

- Заставецкая Анна Степановна, студентка II курса;

- Кулик Богдана Васильевна, студентка II курса;





Галицкий медицинский колледж имени Евгения Гливы



Стоит отметить, что учебное заведение направило к меценату письмо. Администрация заведения выразила благодарность за огромный вклад в развитие и подготовку студентов по специальности "Медсестринство". Деятельность Григория Козловского является важным вкладом в развитие Украины. Его помощь позволяет талантливым детям-сиротам и детям из многодетных семей получить качественное образование и социальную поддержку, а также реализовать свой потенциал.



"Благодаря Вашей поддержке и преданности благородному делу наши студенты смогут получить совершенные знания и фундаментальную практическую подготовку в сфере здравоохранения", — отметила исполнительный директор Галицкого медицинского колледжа имени Евгения Глывы Алла Колодницкая.

Григорий Петрович Козловский и ФК "Рух" активно помогают детям, пострадавшим от войны в Украине. Так в 2022 году "желто-черная" семья оказала финансовую помощь на восстановление детских домов семейного типа и учреждений для детей-сирот во Львовской области. А также помогла в приобретении гуманитарной помощи для детей, находящихся во временных приютах.

Кроме того персона Григорий Козловский и благотворительная организация "Рух у Майбутнє" создает специализированные образовательные программы для талантливых детей-сирот и детей из многодетных семей. Эти программы адаптированы к потребностям и способностям этих детей. А также организует отдых украинских детей в европейских странах для обмена опытом и культурными ценностями.

Прошлой весной благотворительная организация "Рух у Майбутнє" организовала урок по росписи писанок для детей из Харькова и Мелитополя, которые на время войны нашли свой приют в Винниковской школе-интернате. Писанкарка Ирина Кметь рассказала о символизме писанки и научила расписывать яйца с помощью писачка, воска и красителей. И хотя подавляющее большинство детей расписывала писанки впервые в жизни, но отнеслась к занятию очень серьезно.