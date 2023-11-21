Григорий Козловский и ФК "Рух" помогли детям-сиротам и детям из многодетных семей получить образование

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Slava Kot
Григорий Козловский, известный львовский бизнесмен и меценат, вместе с ФК "Рух" с первых дней военной агрессии России помогают украинским военным, а теперь присоединились к помощи будущим медикам — меценат оплатил полный курс обучения для шести студентов-медиков.
Григорий Козловский – основатель ФК "Рух", бизнесмен и меценат
Поддержка для студентов очень ценна, особенно в условиях войны. ФК "Рух" и Григорий Козловский поддерживают студентов в сложных обстоятельствах, так основатель "желто-черных" профинансировал обучение группы студентов в Галицком медицинском колледже имени Евгения Глывы. Среди студентов, которые получили помощь есть дети-сироты, дети из многодетных семей и отличники учебы.
По предоставленной спонсорской помощи есть полный курс обучения по специальности "Медсестринство" (І курс — за 4 года, II курс — за 3 года соответственно) для:
Галицкий медицинский колледж имени Евгения Гливы
Стоит отметить, что учебное заведение направило к меценату
письмо. Администрация заведения выразила благодарность за огромный вклад в
развитие и подготовку студентов по специальности "Медсестринство". Деятельность Григория Козловского является
важным вкладом в развитие Украины. Его помощь позволяет талантливым детям-сиротам
и детям из многодетных семей получить качественное образование и социальную
поддержку, а также реализовать свой потенциал.
Григорий Петрович Козловский и ФК "Рух" активно помогают детям, пострадавшим от войны в Украине. Так в 2022 году "желто-черная" семья оказала финансовую помощь на восстановление детских домов семейного типа и учреждений для детей-сирот во Львовской области. А также помогла в приобретении гуманитарной помощи для детей, находящихся во временных приютах.
Кроме того персона Григорий Козловский и благотворительная организация "Рух у Майбутнє" создает специализированные образовательные программы для талантливых детей-сирот и детей из многодетных семей. Эти программы адаптированы к потребностям и способностям этих детей. А также организует отдых украинских детей в европейских странах для обмена опытом и культурными ценностями.
Прошлой весной благотворительная организация "Рух у
Майбутнє" организовала урок по росписи писанок для детей из Харькова и
Мелитополя, которые на время войны нашли свой приют в Винниковской
школе-интернате. Писанкарка Ирина Кметь рассказала о символизме писанки и
научила расписывать яйца с помощью писачка, воска и красителей. И хотя подавляющее
большинство детей расписывала писанки впервые в жизни, но отнеслась к занятию
очень серьезно.
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