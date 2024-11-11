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Гражданские смогут применять огнестрельное оружие: какие условия

Правительство Украины упрощает правила применения огнестрельного оружия гражданскими

сегодня, 16:45
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Амбарцумян Анна

Кабинет Министров Украины утвердил изменения в нормативные акты, позволяющие гражданским лицам использовать зарегистрированное огнестрельное оружие для защиты страны во время военного положения. Постановление призвано обеспечить правовые основания активного участия граждан в отпоре вооруженной агрессии против Украины. Эти изменения были приняты на основе закона, регулирующего участие гражданских в национальной обороне. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Гражданские смогут применять огнестрельное оружие: какие условия

Огнестрельное оружие. Фото из открытых источников

Кабинет Министров Украины внес изменения в порядок использования огнестрельного оружия гражданскими лицами, позволяя им применять зарегистрированное оружие для противодействия вооруженной агрессии во время военного положения. Это решение согласовано с требованиями Закона Украины "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины".

Внесенные изменения предусматривают право гражданских использовать оружие, задекларированное в соответствии с новыми правовыми нормами, принятыми Верховной Радой в августе. Гражданские лица получили возможность легализовать оружие и боеприпасы, которые теперь можно применять для защиты страны в условиях войны.

Благодаря принятым изменениям, порядок использования оружия гражданскими становится более четким и отвечает современным реалиям, в частности, активному участию населения в отражении агрессии России и других потенциальных угроз.

Напомним, Украина теряет производителей оружия — они релоцируют предприятия за границу или уже сделали это. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию издания "Новости. Live". По данным издания, речь идет о почти 85% производства. Согласно результатам опроса Tech Force in UA, почти 85% украинских компаний-производителей оружия рассматривают возможность перенесения части своей деятельности за границу или уже провели релокацию. Среди причин таких решений называют то, что компании часто сталкиваются с краткосрочными контрактами или задержками и не имеют долгосрочных гарантий, необходимых для инвестирования в исследования и разработки.



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Источник: https://mod.gov.ua/news/2024/11/10/czivilni-zmozhut-zastosovuvati-zadeklarovanu-zbroyu-dlya-vidsichi-agresiyi-proti-ukrayini-postanova-kabminu
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