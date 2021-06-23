Граждане каких стран не смогут посетить Украину без ПЦР-теста

Сегодня, 23 июня, Кабинет министров Украины провел заседание по противодействию "Дельта-штамму" коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Коронавирус на границе - фото из открытых источников

По окончанию заседания правительство ввело обязательный тест для пересечения украинской границы для людей, которые едут из 4 стран: Великобритании, Индии, России и Португалии.

Гражданам этих стран нужно будет сделать тест на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 сразу на пограничном пункте пропуска. Делать тест придется и в случае, если граждане находились на территории этих стран в течение не менее 7 дней.

Это ограничение начнет действовать с 25 июня 2021 года.

Напомним, что власти столицы Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби предлагают туристам пройти бесплатную вакцинацию против COVID-19. Туристы с визами, выданными Абу-Даби, и владельцы паспортов, которые имеют право на туристическую визу, при прибытии в ОАЭ из Абу-Даби могут забронировать бесплатные вакцины. Детали ищите в нашем материале.

Добавим, московские власти обязали начать обязательную вакцинацию от коронавируса для работников сферы услуг до 15 августа. Кроме этого в Департаменте Здравоохранения города сообщили, что отныне в больницах столицы будут оказывать плановую помощь только вакцинированным лицам. Такие же ограничения распространятся и на часть московских ресторанов.

Также власти Индонезии начали раздавать цыплят для стимулирования жителей сельских районов страны вакцинироваться от COVID-19. Цыплят раздают людям от 45 лет и старше после того, как они сделают прививки. Сообщается, что после запуска этой программы количество желающих вакцинироваться возросло в 10 раз.

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