logo
Русский Українська

BTC/USD

33325.16

ETH/USD

1948.58

LTC/USD

125.77

USD/UAH

27.55

EUR/UAH

32.90

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Граждане каких стран не смогут посетить Украину без ПЦР-теста
commentss НОВОСТИ Все новости

Граждане каких стран не смогут посетить Украину без ПЦР-теста

Такими намерениями украинская власть намерена бороться со штаммом "Дельта"

сегодня, 20:34
Автор:

Данило Матюха

Сегодня, 23 июня, Кабинет министров Украины провел заседание по противодействию "Дельта-штамму" коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Граждане каких стран не смогут посетить Украину без ПЦР-теста

Коронавирус на границе - фото из открытых источников

По окончанию заседания правительство ввело обязательный тест для пересечения украинской границы для людей, которые едут из 4 стран: Великобритании, Индии, России и Португалии.

Гражданам этих стран нужно будет сделать тест на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 сразу на пограничном пункте пропуска. Делать тест придется и в случае, если граждане находились на территории этих стран в течение не менее 7 дней.

Это ограничение начнет действовать с 25 июня 2021 года.

Напомним, что власти столицы Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби предлагают туристам пройти бесплатную вакцинацию против COVID-19. Туристы с визами, выданными Абу-Даби, и владельцы паспортов, которые имеют право на туристическую визу, при прибытии в ОАЭ из Абу-Даби могут забронировать бесплатные вакцины. Детали ищите в нашем материале.

Добавим, московские власти обязали начать обязательную вакцинацию от коронавируса для работников сферы услуг до 15 августа. Кроме этого в Департаменте Здравоохранения города сообщили, что отныне в больницах столицы будут оказывать плановую помощь только вакцинированным лицам. Такие же ограничения распространятся и на часть московских ресторанов.

Также власти Индонезии начали раздавать цыплят для стимулирования жителей сельских районов страны вакцинироваться от COVID-19. Цыплят раздают людям от 45 лет и старше после того, как они сделают прививки. Сообщается, что после запуска этой программы количество желающих вакцинироваться возросло в 10 раз.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://moz.gov.ua/article/news/v-ukraini-zafiksovano-dva-vipadki-koronavirusnoi-hvorobi-viklikani-shtamom-delta---igor-kuzin
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ