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Гранты на обучение стали доступны в "Действии": кто может их получить

Студенты, вступившие на контракт, имеют возможность получить грант, покроющий часть или все расходы в течение обучения

сегодня, 12:34
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Черновалова Кристина

Теперь студенты, вступившие на контрактную основу, могут получить гранты для покрытия своих учебных расходов через мобильное приложение "Действие". Новая программа, объявленная Михаилом Федоровым, вице-премьер-министром по инновациям, развитию образования, науки и технологий и министром цифровой трансформации, обещает оказать большое влияние на украинскую систему образования.

Гранты на обучение стали доступны в "Действии": кто может их получить

Гранты на обучение на контракте уже в «Дії», - Федоров

Гранты будут доступны студентам, выбравшим дневную или дуальную форму обучения на уровнях бакалавриата и магистратуры по направлениям медицины, ветеринарии и фармации. Размер гранта будет варьироваться в зависимости от результатов Национального мультипредметного теста (НМТ), где минимальные баллы для получения финансирования стартуют от 150.

Студенты, набравшие 150 баллов, получат по меньшей мере 15 000 гривен, а преодолевшие планку в 170 баллов могут рассчитывать на более 25 000 гривен.

Федоров отметил, что внедрение такой программы является революционным шагом в отечественном образовании.

“Для университета грант – это стимул развиваться, менять подход, набирать качественный преподавательский состав и бороться за студентов. А здоровая конкуренция – путь к развитию. У студента не будет денег физически, но будет иметь сертификат в Действии. Какой вид грант и как он работает — в видео”, — написал Федоров.

Кроме прямого финансирования студенты получат сертификаты, которые могут использовать для покрытия учебных расходов в рамках определенной программы.

Специальные коэффициенты будут применяться к определенным специальностям, например для направления "Образование / Педагогика" коэффициент составляет 1.5, что позволяет увеличить грант в 1.5 раза. Такая модель финансирования направлена на мотивирование студентов к выбору специальностей, которые пользуются спросом и требуют квалифицированных кадров.



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