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Град, ураганы, молнии и, даже, смерчи: в последний день июня Украину накроют мощные погодные явления

Погода в Украине в последний день лета будет с мощными синоптическими явлениями

сегодня, 01:33
Автор:

Лиля Воробьева
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Ситуация с погодой в нашей стране в последний день июня будет заполнена мощными природными явлениями. Это – грозы, шквалы, молнии, град и, даже смерчи. В некоторых регионах дневная температура снизится до +23 градусов, а в других местностях будет продолжаться 35-градусная жара.

Град, ураганы, молнии и, даже, смерчи: в последний день июня Украину накроют мощные погодные явления

Погода в Украине (фото из открытых источников)

Как прогнозирует синоптик Наталья Диденко, эти ощутимые контрасты июньской температуры, от +35 до +25 градусов, и активное присутствие атмосферных фронтов станут причиной того, что в большинство украинских регионов 30 июня придет непогода.

"Ожидаются местами — ливни, грозы, при грозах возможны локально град, шквалы и даже мелкомасштабные смерчи", — отмечает синоптикиня.

Без осадков обойдутся местности Запада страны, ведь на этих территориях в четверг будут области повышенного атмосферного давления. Поэтому там будет солнце, и продолжится жара.

 Больше всего столбик термометра будет показывать в Западном регионе -+30+35 градусов, значительно приятнее температура, +23+27 градусов, в восточных областях. На остальных украинских территориях областях жара будет ослабевать до +25+30 градусов

В столице 30 июня посвежеет: столбик термометра в течение дня будет показывать +28+29 градусов. Возможен небольшой дождь и гроза, но сильного ливня не будет.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, когда Украину покинет адская жара. Только западный регион еще задержится среди жары — +30 +34 градуса. Ожидаемое на этих территориях понижение температуры воздуха прогнозируется со 2 июля, это будет суббота. Ослабление жары в Украине, кроме западных областей, предполагается в четверг, 30 июня. В западной части станет легче дышать от 2 июля.



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Источник: https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/5800863013276962
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