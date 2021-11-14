ГП «АНТОНОВ» подписал контракт с НАТО: что известно об условиях соглашения

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Козлова Альбіна
Госпердприятие будет предоставлять самолеты для НАТО, фото Facebook
По условиям контракта, украинские самолеты будут размещаться в Лейпциге на базе ALS (Antonov Logistics SALIS), где есть специалисты и оборудована высокая технологическая база, имеющая возможности для обслуживания самолетов ГП "Антонов" без перелетов в Гостомель.
По словам одного из директоров ALS (Antonov Logistics SALIS) Андрея Чернявского, их компания находится в Лейпциге и там же будут расположены на базе украинские авиасудна. ALS будет обрабатывать все запросы NSPA по выполнению стратегических перевозок для стран НАТО и ЕС.
Кроме того, ГП "Антонов" получило государственный заказ на изготовление трех АН-178 для Министерства обороны Украины. По информации Чернявского, первый испытательный полет АН-178 уже ожидают весной 2022 года. Руководству даже пришлось приглашать на работу тех специалистов, которые раньше уволились для того, чтобы работать над госзаказом. Андрей Чернявский подчеркнул, что впервые за несколько лет он собственными глазами увидел положительные изменения в работе "Антонова".
Как сообщал портал "Комментарии", Airbus может "поглотить" ГП "Антонов". Министр инфраструктуры сообщил о предстоящем сотрудничестве предприятий.
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