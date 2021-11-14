ГП «АНТОНОВ» подписал контракт с НАТО: что известно об условиях соглашения

Госпердприятие будет предоставлять самолеты для НАТО, фото Facebook

На пять лет подписано соглашение между государственным предприятием и агентством НАТО по поддержке и закупкам NSPA . Об этом сообщают на странице Facebook ГП "Антонов".



Согласно этому соглашению, самолеты воздушного флота ГП "АНТОНОВ" будут использовать для осуществления авиаперевозок по программе Международного решения стратегических воздушных перевозок (SALIS).

Сейчас участниками SALIS являются: Бельгия, Польша, Словакия, Словения, Чехия, Германия, Норвегия, Венгрия и Франция. Этот контракт был подписан впервые на столь длительный срок.

