logo

BTC/USD

64402.30

ETH/USD

4594.41

LTC/USD

251.20

USD/UAH

26.40

EUR/UAH

30.25

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события ГП «АНТОНОВ» подписал контракт с НАТО: что известно об условиях соглашения
commentss НОВОСТИ Все новости

ГП «АНТОНОВ» подписал контракт с НАТО: что известно об условиях соглашения

В настоящее время ГП "Антонов" работает еще и над государственным заказом

сегодня, 09:57
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

ГП «АНТОНОВ» подписал контракт с НАТО: что известно об условиях соглашения

Госпердприятие будет предоставлять самолеты для НАТО, фото Facebook

На пять лет подписано соглашение между государственным предприятием и агентством НАТО по поддержке и закупкам NSPA. Об этом сообщают на странице Facebook ГП "Антонов".
Согласно этому соглашению, самолеты воздушного флота ГП "АНТОНОВ" будут использовать для осуществления авиаперевозок по программе Международного решения стратегических воздушных перевозок (SALIS).
Сейчас участниками SALIS являются: Бельгия, Польша, Словакия, Словения, Чехия, Германия, Норвегия, Венгрия и Франция. Этот контракт был подписан впервые на столь длительный срок.

По условиям контракта, украинские самолеты будут размещаться в Лейпциге на базе ALS (Antonov Logistics SALIS), где есть специалисты и оборудована высокая технологическая база, имеющая возможности для обслуживания самолетов ГП "Антонов" без перелетов в Гостомель.

По словам одного из директоров ALS (Antonov Logistics SALIS) Андрея Чернявского, их компания находится в Лейпциге и там же будут расположены на базе украинские авиасудна. ALS будет обрабатывать все запросы NSPA по выполнению стратегических перевозок для стран НАТО и ЕС.

Кроме того, ГП "Антонов" получило государственный заказ на изготовление трех АН-178 для Министерства обороны Украины. По информации Чернявского, первый испытательный полет АН-178 уже ожидают весной 2022 года. Руководству даже пришлось приглашать на работу тех специалистов, которые раньше уволились для того, чтобы работать над госзаказом. Андрей Чернявский подчеркнул, что впервые за несколько лет он собственными глазами увидел положительные изменения в работе "Антонова".

"По условиям сотрудничества "Антонов" должен предоставлять два самолета АН-124-100 на постоянной основе. По дополнительному вызову будут задействованы еще три самолета моделей "Мрия" и "Антей", а также АН-26, АН-24", — отметил начальник коммерческого отдела АТП ГП "Антонов", Андрей Благовестный.

Как сообщал портал "Комментарии", Airbus может "поглотить" ГП "Антонов". Министр инфраструктуры сообщил о предстоящем сотрудничестве предприятий.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/antonov.company/photos/?ref=page_internal
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!