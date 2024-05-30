Готовы ли страны Запада и дальше поддерживать украинских беженцев: результаты опроса

Большинство граждан Швеции, Германии, Франции, Великобритании, США, а также Польши продолжат поддерживать предоставление помощи Украине и украинским беженцам в их стране. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в исследовании International Rescue Committee (IRC).

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

Среди более чем 7400 опрошенных значительное большинство считают, что их страны должны предоставить беженцам из Украины жилье, еду, основные потребности, а также образование и медицинские услуги, а затем возможность работать.

Поддержка помощи Украине и помощи беженцам в настоящее время наиболее сильна в Великобритании и Швеции. По данным опроса, 79% опрошенных в Великобритании и 72% в Швеции выступают за долгосрочную поддержку украинских беженцев.

При этом 55% опрошенных в Польше и 47% в Германии, двух странах, где проживает самое большое украинское население, считают, что долгосрочная поддержка украинских беженцев "необходима".

В США, Великобритании и Швеции считают, что беженцам из Украины необходимо предоставить долгосрочное вид на жительство.

Стоит отметить, опрос проводился YouGov. В Польше данные были собраны YouGov Opinia24.

Читайте также на портале "Комментарии" - Министерство внутренних дел Германии стремится к созданию общеевропейской системы распределения новых беженцев из Украины. Об этом в интервью Welt заявил представитель главы ведомства.

По словам представителя главы МВД, Берлин "решительно выступает за солидарность" в распределении тех, кто ищет защиты, и считает, что необходимо обсудить и найти решение, в частности, по вторичной миграции из других стран-членов ЕС.



