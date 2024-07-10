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Готовьтесь платить больше: цены на кофе летят вверх

Высокие цены на кофе останутся: факторы, влияющие на глобальный рынок

сегодня, 13:49
Автор:
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Черновалова Кристина
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Цены на кофе продолжают расти, и эксперты говорят, что это продлится долго. Джузеппе Лавац, руководитель итальянской компании Lavazza, объясняет, что основные причины — изменения в климате, проблемы со снабжением и новые правила в Европе.

Готовьтесь платить больше: цены на кофе летят вверх

Цены на кофе продолжат расти: причины

"

Цены на кофе не намерены падать, они останутся очень высокими, – сказал он в интервью Financial Times. — Цепочка снабжения кофе находится под серьезным давлением".

Британские любители кофе уже ощутили эту тенденцию – цены в магазинах выросли на 15% по сравнению с прошлым годом. Лавац рассказывает, что производителям приходится поднимать цены, ведь сырье дорожает, а адаптироваться к новым условиям производства не так уж просто.                                

На биржах тоже неспокойно. Фьючерсы на арабике коснулись отметки в $2,4 за фунт, почти достигнув рекорда в $2,5. А во Вьетнаме, поставляющем значительную часть кофе, производство уменьшилось на 10,6% из-за плохих погодных условий.

Ситуация становится еще хуже с приходом лета. В Азии, где выращивают большую часть кофе, жара подняла цены на фьючерсы на робусту и арабику на 18,1% и 20,6% соответственно. Кажется, мир готовится к новым ценовым вершинам, и каждый из нас должен смириться с мнением, что с каждым годом любимый напиток будет стоить больше.                                                         

Читайте также на портале "Комментарии" — Многие из нас начинают день с чашки ароматного кофе, но что произойдет, если вы решите отказаться от этого популярного напитка? Рассмотрим пять ключевых изменений, которые могут произойти с вашим организмом после прекращения употребления кофе.



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Источник: https://minfin.com.ua/ua/2024/07/10/130785272/#:~:text=%D0%A6%D1%96%D0%BD%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D1%83%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%85,%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%86%D0%B0%2C%20%D0%BF%D0%B8%
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