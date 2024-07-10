Готовьтесь платить больше: цены на кофе летят вверх

Цены на кофе продолжают расти, и эксперты говорят, что это продлится долго. Джузеппе Лавац, руководитель итальянской компании Lavazza, объясняет, что основные причины — изменения в климате, проблемы со снабжением и новые правила в Европе.

Цены на кофе продолжат расти: причины

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Цены на кофе не намерены падать, они останутся очень высокими, – сказал он в интервью Financial Times. — Цепочка снабжения кофе находится под серьезным давлением".

Британские любители кофе уже ощутили эту тенденцию – цены в магазинах выросли на 15% по сравнению с прошлым годом. Лавац рассказывает, что производителям приходится поднимать цены, ведь сырье дорожает, а адаптироваться к новым условиям производства не так уж просто.

На биржах тоже неспокойно. Фьючерсы на арабике коснулись отметки в $2,4 за фунт, почти достигнув рекорда в $2,5. А во Вьетнаме, поставляющем значительную часть кофе, производство уменьшилось на 10,6% из-за плохих погодных условий.

Ситуация становится еще хуже с приходом лета. В Азии, где выращивают большую часть кофе, жара подняла цены на фьючерсы на робусту и арабику на 18,1% и 20,6% соответственно. Кажется, мир готовится к новым ценовым вершинам, и каждый из нас должен смириться с мнением, что с каждым годом любимый напиток будет стоить больше.

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