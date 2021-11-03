Готовьте кошельки: почти половина работодателей намерены поднять зарплаты в 2022 году

Практически 49% работодателей имеют планы – поднять заработную плату своим работникам в следующем году. Почти 43% еще думают над этим вопросом и не приняли решение. Считают же, что зарплата должна остаться на таком же уровне всего 8,2% опрошенных работодателей. Как передает издание "Комментарии", к таким выводам можно прийти, проанализировав итоги опроса, проведенного сайтом по поиску работы Jooble.

Гривны. Фото из открытых источников

В материале говорится, что 36,5% работодателей рассказали, что не будут ждать начала следующего года и уже подымут зарплаты своим работникам до конца 2021 года. 23,4% сообщили, что они уже подняли зарплаты на своих предприятиях. 61,4% опрошенных работодателей не пошли на то, чтобы поднять зарплаты в этом году. Причина – карантин.

Работодатели также рассказали, что пытаются мотивировать своих работников эффективнее выполнять свою работу. Поощрять хорошие показатели. Ряд компаний занимается подробным анализом финансовых вознаграждений раз в квартал или в полгода. Другая часть работодателей, устанавливая зарплаты, отталкивается от инфляции или общих показателей на рынке.

В большинстве случаев инициатором повышения зарплаты выступает сам работодатель. Реже – работник. Работодатели назвали три причины, почему идут на повышение зарплат. Первая – хорошая работа работника. Которая должна быть поощрена. Вторая – повышение профессиональной квалификации. Третья – общий рост зарплат на рынке труда.

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