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Готовность воевать: в каких странах люди готовы защищать свою страну

Сколько европейцев готово защищать свою страну с оружием в руках

сегодня, 13:40
Автор:
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Черновалова Кристина
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Согласно новейшему исследованию, проведенному Социологической группой "Рейтинг" в сотрудничестве с Gallup International, украинцы продемонстрировали один из самых высоких уровней готовности к защите своего государства среди европейских наций.

Готовность воевать: в каких странах люди готовы защищать свою страну

Сколько европейцев готово защищать свою страну с оружием в руках

В рамках проекта "End of Year" 2023 года, была опрошена выборка из 40 428 респондентов из 41 страны мира, включая около 1000 человек в каждой стране. Эти данные не только свидетельствуют о готовности наций встать на защиту своих границ, но и отражают глубину патриотических чувств.

Исследование выявило, что в Украине 62% граждан заявили о готовности принять участие в военных действиях, защищая свою страну, что почти вдвое превышает количество тех, кто не готов к таким действиям (33%), и значительно больше, чем те, кто еще не определился. (4%). Это свидетельствует о высоком уровне национальной сплоченности и моральной поддержки среди украинского населения в контексте нынешних вызовов.

Значительный интерес представляют данные о готовности других стран. К примеру, в Азии процент готовых к защите страны впечатляет — Армения и Саудовская Аравия продемонстрировали, что 96% и 94% опрошенных готовы принять участие в военных действиях соответственно. Высокие показатели также имеют Азербайджан, Грузия, Афганистан, Индия и Пакистан.

Среди стран Центрально-Восточной Европы также наблюдается более высокая готовность к военным действиям по сравнению с Южной Европой, где наименьший процент готовых выявлен в Италии, Германии, Австрии, Испании и Болгарии. В Японии же наблюдается наименьшее количество готовых к обороне.

Опрос также выявил, что в некоторых странах, как Молдова и Польша, готовность к защите страны относительно высока, что может свидетельствовать о росте патриотических настроений в регионе.



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Источник: https://ratinggroup.ua/ru/research/ukraine/gotovnist-za-umov-vijni-voyuvati-za-svoyu-krayinu-doslidzhennya-rejtingu-z-gallup-international.html
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