Готовность воевать: в каких странах люди готовы защищать свою страну

Согласно новейшему исследованию, проведенному Социологической группой "Рейтинг" в сотрудничестве с Gallup International, украинцы продемонстрировали один из самых высоких уровней готовности к защите своего государства среди европейских наций.

Сколько европейцев готово защищать свою страну с оружием в руках

В рамках проекта "End of Year" 2023 года, была опрошена выборка из 40 428 респондентов из 41 страны мира, включая около 1000 человек в каждой стране. Эти данные не только свидетельствуют о готовности наций встать на защиту своих границ, но и отражают глубину патриотических чувств.

Исследование выявило, что в Украине 62% граждан заявили о готовности принять участие в военных действиях, защищая свою страну, что почти вдвое превышает количество тех, кто не готов к таким действиям (33%), и значительно больше, чем те, кто еще не определился. (4%). Это свидетельствует о высоком уровне национальной сплоченности и моральной поддержки среди украинского населения в контексте нынешних вызовов.

Значительный интерес представляют данные о готовности других стран. К примеру, в Азии процент готовых к защите страны впечатляет — Армения и Саудовская Аравия продемонстрировали, что 96% и 94% опрошенных готовы принять участие в военных действиях соответственно. Высокие показатели также имеют Азербайджан, Грузия, Афганистан, Индия и Пакистан.

Среди стран Центрально-Восточной Европы также наблюдается более высокая готовность к военным действиям по сравнению с Южной Европой, где наименьший процент готовых выявлен в Италии, Германии, Австрии, Испании и Болгарии. В Японии же наблюдается наименьшее количество готовых к обороне.

Опрос также выявил, что в некоторых странах, как Молдова и Польша, готовность к защите страны относительно высока, что может свидетельствовать о росте патриотических настроений в регионе.