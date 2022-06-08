Готовимся к зиме летом: почему есть риск срыва нового отопительного сезона – что ждать украинцам

В новом обращении президент Владимир Зеленский сообщил о создании Кабмином штаба по подготовке к новому отопительному сезону. Эксперты оценили для издания "Комментарии" это решение, а также то, с какими проблемами Украина приближается к этому сезону.

Отопительный сезон. Фото: из открытых источников

Создается впечатление, что работа антикризисного штаба для подготовки к отопительному сезону будет сводится к еженедельным заседаниям

Специалист по госполитике в ТЭК, доктор наук по государственному управлению Геннадий Рябцев рассуждает так:

"Хорошо, что вопрос о создании антикризисного штаба для подготовки к отопительному сезону поднять не в середине июля, как обычно, а в начале июня. Плохо, что этого не сделали еще раньше. Позитивно, что участниками штаба стали представители всех органов власти, формирующих и реализующих политику в ТЭК. Плохо, что при штабе не создали ситуационный центр, участники которого могли бы разрабатывать сценарии возможного развития событий – и предлагать перечень мер для реагирования на тот или иной сценарий".

Создается впечатление, признался Геннадий Рябцев, что работа данного штаба будет сводится к еженедельным заседаниям, в ходе которых собравшиеся будут рапортовать об успехах по накоплению миллиардов кубометров газа в хранилищах и миллионов тонн угля на складах.

"Хоть сегодня основной проблемой, на мой взгляд, является невозможность обеспечения централизованным отоплением жителей сотен населенных пунктов, пострадавших в результате российской агрессии, – отмечает эксперт. – Планы по восстановлению разрушенных ТЭС и ТЭЦ, о которых сообщил президент, вряд ли могут быть реализованы в течение месяцев, оставшихся до начала отопительного сезона".

По мнению Геннадия Рябцева, лучше было бы отказаться от привычного подхода с миллиардами кубометров и миллионами тонн, опустивши на землю – к индивидуальным нуждам потребителей жилищно-коммунальных услуг.

"В том числе – разблокировав возможности установки индивидуальных и коллективных тепловых пунктов, передав полномочия (и что более важно – ресурсы) органам местного самоуправления. Они знают о состоянии дел на местах куда лучше, чем в Киеве", – подчеркивает Геннадий Рябцев.

Украина добывает газ в таком количестве, что его не хватает нам самим – нужно уже сейчас думать, где его приобретать

Политический и экономический эксперт Growford Institute, глава благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок считает, что президент не случайно подчеркнул, что грядущий отопительный сезон будет чрезвычайно сложным. В том числе из-за бед, которые натворила и творит российская агрессия.

"Как правило, в такой штаб на центральном или региональном уровне входят профильные министры, чиновники. Так что его создание – плановое заявление. И такие решения следует принимать даже не в начале лета, а весной, чтобы понимать, с какими энергоресурсами мы подходим к новому отопительному сезону. Прошлый, 2021-2022 годов, показал, среди прочего, катастрофическую нехватку угля в Украине. Мы балансировали на грани (пройдем нормально сезон или нет). Были проблемы и из-за ценовой политики на природный газ", – напоминает Валерий Клочок.

По его словам, Украина добывает газ в таком количестве, что его не хватает нам самим. Мы потребляем около 30 млрд кубов. Из которых приблизительно 18 млрд кубов – своя добыча. Еще около 10 млрд мы вынуждены закупать за границей.

"Собственного газа нам хватит для бытовых нужд. Но для работы промышленного сектора, несмотря на снижение его объемов из-за войны, газа нам не хватит. И нужно думать, где и на какие средства его приобретать, – поясняет Валерий Клочок. – Да, мы экспортировал газ в прошлом году в те же Польшу, Венгрию, Словакию. Но лишь потому, что они пользовались нашими газовыми хранилищами. И это газ, который находился в режиме таможенного склада в Украине. С углем ситуация, как я уже отмечал, даже в прошлом сезоне была очень сложной. В 2021-м мы импортировали каменного угля на 2,5 млрд долларов. Причем 62% — из России, а почти 20% — из США. Учитывая такую зависимость от российского угля и невозможность его закупки в нынешних условиях – пока не ясно, как будет решаться эта проблема. Между тем, есть серьезные трудности и с закупкой альтернативных видов топлива – тех же дров (что актуально для сельской местности). Все эти вопросы надо решать, как можно скорее".

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