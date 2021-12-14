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Готовимся к Новому году: лайфак, как сделать так, чтобы елка дольше стояла и не осыпалась

Тем, кто отдает предпочтение живым елочкам - эти советы будут очень кстати

сегодня, 10:38
Автор:

Кравцев Сергей
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Несмотря на то, что всё больше людей отдают предпочтение искусственным елкам, ёлочные базары уже вовсю готовятся к началу своей работы. При этом те люди, которые отдают предпочтение живым елкам постоянно задаются вопросом, как продлить жизнь новогоднему деревцу, добившись того, чтобы новогодняя красавица простояла как можно дольше и не осыпалась. Секрет того, чтобы ёлка как можно дольше радовала глаз и не осыпалась заключается в ухаживание за ней. Как продает портал "Комментарии", об этом пишет "The Art of Manliness". 

Готовимся к Новому году: лайфак, как сделать так, чтобы елка дольше стояла и не осыпалась

Новогодняя елка. Фото: из открытых источников

Многим с детства полюбились запахи свежей ели и мандарин, потому как для многих это и есть атрибуты новогоднего праздника, но иногда случается так, что елка простоит буквально пару дней и теряет свой внешний вид, желтеет и начинает осыпаться. Для того, чтобы этого не произошло, нужен специальный уход.

Специалисты рекомендуют покупать дерево не ранее, чем за две недели до Нового года. Такая елка уж точно достоит до Рождества. Важно также перед тем, как ставить ёлку и наряжать ее хранить дерево на улице или в прохладном месте. Также специалисты советуют перед тем, как начать наряжать елку занести ее хотя бы на один-два дня в коридор, чтобы не было резкого перепада температуры, обмотав при этом ствол дерева мокрой тряпкой.

Также неплохо было бы подрезать ствол примерно на пару сантиметров снизу, а затем просверлить отверстие по центру стола. Всё это поможет ёлке лучше впитывать влагу. Ну, и, конечно же, лучше ставить её в прохладное место. Если же в доме такого места нет, то, как минимум, нужно установить ёлку подальше от камина или батареи.

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Источник: https://www.artofmanliness.com/skills/manly-know-how/how-to-keep-your-christmas-tree-fresher-longer/
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