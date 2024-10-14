Готова ли Украина к зиме: состояние подготовки энергетики к отопительному сезону

Рубрики
МЕНЮ
Амбарцумян Анна
В Украине активно идет крупнейшая ремонтная кампания энергетической инфраструктуры с момента провозглашения независимости. Ее основная цель – обеспечить стабильную работу энергосистемы перед наступлением отопительного сезона. Об этом сообщил заместитель Министра энергетики Николай Колесник в эфире национального марафона "Єдині новини".
Кот на батарее. Фото из открытых источников
Замминистра также подчеркнул, что технические меры, необходимые для стабилизации работы энергосистемы, выполняются даже с опережением графиков. Особенно это касается атомной генерации, готовящейся к увеличенному спросу на электроэнергию в зимний период. Также ведется работа над резервными источниками питания для объектов критической инфраструктуры, чтобы при любых сценариях обеспечить их стабильную работу.
Несмотря на постоянные атаки врага на объекты энергетической инфраструктуры, ситуация остается под контролем.
Напомним, более полутысячи населённых пунктов в Украине без света. Сегодня происходит импорт электроэнергии из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдавии. Укрэнерго посчитал ограничения на потребление электроэнергии на 14 октября – детали по ссылке.
Новости