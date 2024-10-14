Готова ли Украина к зиме: состояние подготовки энергетики к отопительному сезону



















В Украине активно идет крупнейшая ремонтная кампания энергетической инфраструктуры с момента провозглашения независимости. Ее основная цель – обеспечить стабильную работу энергосистемы перед наступлением отопительного сезона. Об этом сообщил заместитель Министра энергетики Николай Колесник в эфире национального марафона "Єдині новини".



Кот на батарее. Фото из открытых источников

У нас есть тот комплекс мер, который определен Правительством. И с нашей стороны осуществляется системный мониторинг выполнения этих мер как компаниями, так и местными администрациями для максимальной готовности к отопительному сезону, – сказал Николай Колесник.

Замминистра также подчеркнул, что технические меры, необходимые для стабилизации работы энергосистемы, выполняются даже с опережением графиков. Особенно это касается атомной генерации, готовящейся к увеличенному спросу на электроэнергию в зимний период. Также ведется работа над резервными источниками питания для объектов критической инфраструктуры, чтобы при любых сценариях обеспечить их стабильную работу.

Несмотря на постоянные атаки врага на объекты энергетической инфраструктуры, ситуация остается под контролем.

Только за прошедшие сутки у нас восстановлено электроснабжение 6500 бытовых потребителей. Это значительный объем, и стоит отметить, что энергетики, несмотря на тревоги и постоянные риски, уезжают, возобновляют электроснабжение, заживают потребителей, – сказал Колесник.





Напомним, более полутысячи населённых пунктов в Украине без света. Сегодня происходит импорт электроэнергии из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдавии. Укрэнерго посчитал ограничения на потребление электроэнергии на 14 октября – детали по ссылке.