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Государство решило поделить солдат на сорта: о чем идет речь

Условия службы и порядок вознаграждения должны отталкиваться не от возраста, а от условий службы

11 февраля 2025, 17:54
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Ткачик Олеся

Власти хотят предложить экстра хорошие условия для молодежи, готовые идти на контракт в ВСУ, говорит бывший военный Николай Мельник. Среди них 1 млн. грн. в год дополнительно ко всем выплатам; нулевая ипотека и поступление без экзаменов в любое высшее учебное заведение и оплата контракта государством.

Государство решило поделить солдат на сорта: о чем идет речь

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По словам Мельника, идея интересная, но не справедливая по отношению к тем, кто добровольно мобилизовался в 2022/23 годах и еще каким-то чудом жив.

"То есть государство делит солдат на два сорта, одни должны тянуть, и ссориться за "боевые" и "окопные", потому что у нас только водители и "персональные ассистенты" родителей-командиров не имеют проблем с выплатами. Другая же категория получает деньги, льготы и облегченное будущее. Первые уже рыгают третий год, вторым предлагают четко определенный срок", — говорит эксперт.

По его мнению, целесообразнее и справедливее было бы заключить аналогичные соглашения в пехоте (морской, штурмовой, десантной) не важно. И дать людям надежду на то, что бои за посадки когда-нибудь прекратятся в их жизни, а их жертва будет хоть немного оплачена государством, добавил Мельник.

"Условия службы и порядок вознаграждения должны отталкиваться не от возраста, а от условий службы и вклада в борьбу с врагом", — убежден он.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Зеленский пообещал особые условия для ушедших на фронт мужчин 18-24 лет. При этом эксперты считают, что по этому предложению главы государства нет логики.

Также "Комментарии" рассказывали, что у самих военных уже возник ряд вопросов по президентской инициативе. Эти вопросы непростые, и власть должна быть готова дать на них ответ.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0327PueAHjefHmY8rS1V8niMWNiNDLXc8TuyoGf77BU3MqsvVo6UeWZbUYc3rXVQdBl&id=100000878673787
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