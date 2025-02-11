Государство решило поделить солдат на сорта: о чем идет речь

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Власти хотят предложить экстра хорошие условия для молодежи, готовые идти на контракт в ВСУ, говорит бывший военный Николай Мельник. Среди них 1 млн. грн. в год дополнительно ко всем выплатам; нулевая ипотека и поступление без экзаменов в любое высшее учебное заведение и оплата контракта государством.
Война в Украине
По словам Мельника, идея интересная, но не справедливая по отношению к тем, кто добровольно мобилизовался в 2022/23 годах и еще каким-то чудом жив.
По его мнению, целесообразнее и справедливее было бы заключить аналогичные соглашения в пехоте (морской, штурмовой, десантной) не важно. И дать людям надежду на то, что бои за посадки когда-нибудь прекратятся в их жизни, а их жертва будет хоть немного оплачена государством, добавил Мельник.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Зеленский пообещал особые условия для ушедших на фронт мужчин 18-24 лет. При этом эксперты считают, что по этому предложению главы государства нет логики.
Также "Комментарии" рассказывали, что у самих военных уже возник ряд вопросов по президентской инициативе. Эти вопросы непростые, и власть должна быть готова дать на них ответ.
Новости