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Государственный центр радиочастот просит помочь Украине Международный Союз Электросвязи

Украинские ведомства просят помочь с контролем радиочастот Международный Союз Электросвязи

сегодня, 18:35
Автор:

Козлова Альбіна
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Генеральный директор Украинского государственного центра радиочастот обратился к директору Бюро радиосвязи Международного Союза Электросвязи. Об этом сообщают в пресс-службе.

Государственный центр радиочастот просит помочь Украине Международный Союз Электросвязи

Фото иллюстративное / Pixabay

В связи с коварным и циничным наступлением на украинские города Россией государственный центр просит "считать все частотные присвоения Российской Федерации, которые находятся на координации согласно Регламенту радиосвязи МСЭ или региональных соглашений и для которых Украина определена БР МСЭ как задетая, нескоординированными. И именно такой статус должен быть отражен во всех служебных публикациях МСЭ".

Это необходимо, чтобы защитить радиочастотный ресурс Украины.

"Также просим применять статус "нескоординированно" для всех будущих частотных присвоений Российской Федерации, для которых Украина будет определена БР МСЭ как задетая, пока о другом не будет уведомлено УГЦР", — говорится в сообщении.

Все силы Государственного предприятия "Украинский государственный центр радиочастот" сосредоточены на том, чтобы оказывать поддержку Вооруженным силам Украины и решать насущные вопросы в условиях ежедневной бомбардировки населенных пунктов.

Как сообщал портал, стало известно, какие страны поддержали наше государство. По последним данным, австрийский регулятор наложил мораторий на платежи, потому что начали забирать депозиты из Sberbank Europe AG в Австрии и его дочерних филиалов в Хорватии и Словении. Клиенты забирают деньги со счетов, а рубль обваливается, курс достиг исторической отметки.


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