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Государственные услуги через интернет: что предусматривает новый закон

Закон о предоставлении государственных услуг онлайн Верховная Рада приняла в июле

сегодня, 15:15
Автор:

Козлова Альбіна

Президент подписал закон о "Об особенностях предоставления публичных (электронных публичных) услуг" № 1689-IХ. Документ вступит в силу через три месяца. Об этом сообщают в пресс-службе Офиса президента.

Государственные услуги через интернет: что предусматривает новый закон

Государственные услуги онлайн, фото из открытых источников

Украинцы смогут пользоваться электронными государственными услугами в соответствии с процедурой. Перечень этих услуг, будет определен Кабинетом Министров Украины.

Заявители будут запрашивать услуги в электронной форме с использованием электронной подписи или лично в определенных законодательством случаях. Все данные, имеющиеся в государственных реестрах, которые необходимы для предоставления услуги, будут заполняться автоматически.

В законе прописано такие понятия как "комплексная электронная услуга", "автоматический режим" и "принцип молчаливого согласия". То есть украинцы получат немало преимуществ от такого упрощенного обслуживания. Ведь услуги будут предоставляться автоматически, без участия определенного государственного органа. Не надо будет долго ждать пока местные органы или другие инстанции предоставят выписки или справки. Человек сможет быстро все оформить.

Для некоторых категорий услуг будет доступна комплексная функция. Гражданин напишет одно заявление и получит несколько услуг без лишних посещений учреждений и кучи бумажек. Заявитель будет иметь возможность выбрать какие услуги он желает получить в составе комплексной электронной публичной услуги. Все услуги будут предоставляться в порядке очередности, который установлен автоматически.

Для облегчения работы электронных сервисов в определенных случаях на сканированные копии некоторых документов будет накладываться электронная подпись лиц, их выдавали.

Также автоматически будут проверять гражданскую правоспособность и дееспособность физических и юридических лиц, подавших заявление о получении электронных услуг. Услуги будут платными и бесплатными в соответствии с законодательством.

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Источник: https://president.gov.ua/news/glava-derzhavi-pidpisav-zakon-pro-osoblivosti-nadannya-elekt-70005
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