Государственная пограничная служба предоставила разъяснения по пересечению границы в некоторых случаях

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Козлова Альбіна
Государственная пограничная служба отвечает на некоторые вопросы относительно пересечения границы. По словам начальника отдела организаций пограничного контроля Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины Игоря Матвийчука, любые документы принимаются на границе: и просроченные загранпаспорта и внутренние паспорта, и свидетельства о рождении.
Фото Государственной пограничной службы
А если соседи или знакомые сопровождают ребенка, то пересечение границы довольно проблемное.
Сейчас пограничники работают в чрезвычайном режиме, многие привлечены для того, чтобы гуманитарную катастрофу цивилизованно решать.
Как сообщал портал, украинцы могут переключаться между мобильными сетями в роуминге, чтобы быть на связи.
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