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Государственная пограничная служба предоставила разъяснения по пересечению границы в некоторых случаях

Государственная пограничная служба объясняет, как уезжать украинцам

7 марта 2022, 17:49
Автор:

Козлова Альбіна
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Государственная пограничная служба отвечает на некоторые вопросы относительно пересечения границы. По словам начальника отдела организаций пограничного контроля Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины Игоря Матвийчука, любые документы принимаются на границе: и просроченные загранпаспорта и внутренние паспорта, и свидетельства о рождении.

Государственная пограничная служба предоставила разъяснения по пересечению границы в некоторых случаях

Фото Государственной пограничной службы

"Важный вопрос – это дети. Дети несовершеннолетние, сами не смогут пересечь (граница — ред.). Мы будем принимать все меры, чтобы идентифицировать взрослых. Если сопровождают бабушки, родной дядя или тетя", — сообщает Матвийчук.

А если соседи или знакомые сопровождают ребенка, то пересечение границы довольно проблемное.

"Сейчас общее правило как-то определить трудно. Мы в каждой ситуации разбираемся. По возможности устанавливаем контакты с родителями. В том числе бывают организованные группы – вывозят из детдомов, есть сложности со многими документами. Смотря какой регион, есть ли возможность такие документы изготовить?" это регион, где оккупант сейчас уже полностью и нет возможности для работы государственных органов и учреждений. Все индивидуально", – говорит чиновник.

Сейчас пограничники работают в чрезвычайном режиме, многие привлечены для того, чтобы гуманитарную катастрофу цивилизованно решать.

"Сделать возможность возвращения в Украину, чтобы мы поняли, кто возвращается в Украину и чтобы это было быстрее и проще. Потому что мы анализируем, что это будет процесс возвращения. Соответственно, мы должны знать, кто и куда уехал", — сообщает Матвийчук.

Как сообщал портал, украинцы могут переключаться между мобильными сетями в роуминге, чтобы быть на связи.


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Источник: https://dpsu.gov.ua/
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