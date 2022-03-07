Государственная пограничная служба предоставила разъяснения по пересечению границы в некоторых случаях

Сейчас пограничники работают в чрезвычайном режиме, многие привлечены для того, чтобы гуманитарную катастрофу цивилизованно решать.

"Сделать возможность возвращения в Украину, чтобы мы поняли, кто возвращается в Украину и чтобы это было быстрее и проще. Потому что мы анализируем, что это будет процесс возвращения. Соответственно, мы должны знать, кто и куда уехал", — сообщает Матвийчук.

Как сообщал портал, украинцы могут переключаться между мобильными сетями в роуминге, чтобы быть на связи.