Госрегулирование и мониторинг цен на продукты питания: что эффективнее

Экономический эксперт Алексей Дорошенко в эфире программы "Актуально Сегодня" прокомментировал законопроект №6374, где прописано возобновление государственного регулирования цен.

Цены на товары в Украине мониторятся, фото из открытых источников

В законопроекте указано, что правительство должно регулировать цены на социально значимые продукты питания, среди которых масло подсолнечное, куриные яйца, гречка, мука пшеничная, сахар, макароны, молоко, масло сливочное, вода минеральная, тушка куриная, хлеб и батон.



Эксперт говорит, что государство долгое время регулировало цены на продукты питания. Затем, почти два года назад, был введен механизм мониторинга цен на товары по примеру Франции. Мониторинг цен на продукты питания, цен на медикаменты, топливо тоже очень эффективен.

"Не верю в эффективный государственный механизм контроля цен на продукты. Крупнейшие игроки рынка, продуктовые торговые сети, предоставляют правительству данные о грядущем росте цен. За месяц-полтора до повышения цены понятно с какими продуктами могут быть проблемы. На этой стадии Министерство экономического развития и Министерство агрополитики приобщается к переговорам с производителями, импортерами и принимает меры, чтобы цены не росли. Этот механизм работает, его мало кто видит", — добавляет Дорошенко.

По его словам, если введут государственное регулирование цен, которое касается десятков тысяч предпринимателей, государство не сможет проконтролировать их цены. Чтобы контролировать десятки тысяч ФЛП, нужно увеличивать аппарат Госпотребслужбы, а это дополнительные расходы. Государственное регулирование означает, что производитель прибавляет к себестоимости произведенной единицы товара 10-15% наценки. Затем посредники должны в общей сумме прибавлять не более 15% наценки. Эксперт добавляет, что это контролировать очень трудно, тем более, если работает упрощенная система налогообложения.



По мнению эксперта, несколько механизмов регулирования цен можно эффективно применить только к средним или крупным "игрокам на рынке", потому что они ведут свою хозяйственную деятельность более или менее прозрачно.



В качестве примера он приводит рынок куриных яиц. Там, по сути, влияют на цены 5-10 компаний, а на самом деле одна, самая большая. Если же она меняет цену, то реагируют и другие. Что касается рынка сахара, то там есть самых крупных 4-5 компаний.



"Сейчас можно вводить государственный мониторинг на 50-100 наименований продуктов, которые каждый день употребляет украинец. В Европе все механизмы мониторинга по ценам на продукты и товары работают. Во Франции таких товаров тысячи. Надо расширять мониторинг на большее число групп товаров", — говорит Алексей Дорошенко.



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