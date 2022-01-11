Горячий ТОП самых креативных нарушений на таможне

Как информирует портал "Комментарии", подводя итоги ушедшего года, Харьковская таможня представила ТОП "креативных" случаев нарушения таможенных правил за прошлый год, в которых нарушители пытались скрыть товары от пристального глаза таможенников.

Таможня: Фото: УНИАН

В бороде тайник для "травки"

Итак, первое место безусловно достается парню, который спрятал сверток с "канабисом" в собственную бороду и решил, что это очень надежное место. Но не для служебной собаки Харьковской таможни фокстерьера Арчи, которая сразу сработала на гражданина. Пришлось ему доставать из бороды сверток и объяснять, что "каннабис" он перемещал для собственного потребления, но во время устного декларирования не заявил о его наличии, потому что надеялся проскочить таможенный контроль! Не удалось...

"Золушка" с сюрпризом в туфельке

На втором месте оказалась женщина, разыгравшая сказочный сюжет в пункте пропуска "Гоптовка". Только в реальном времени вместо хрустальной туфельки – босоножка, в которой путешественница спрятала сверток с запретным веществом, когда направлялась из Украины в РФ полосой движения "пешая хода".

"Марихуана" в трубе

Третье место мы заслуженно отдаем водителю, спрятавшему четыре полиэтиленовых свертки с "марихуаной" общим весом полкилограмма под кузов автомобиля в трубу. Укрытие обнаружила служебная собака таможни лабрадор Фил, которая сработала на одежду водителя и авто. Когда таможенники подробнее осмотрели транспортное средство, то обнаружили в нем тайник с сюрпризом в конструктивной полости, а именно в металлическом усилителе кузова, запаянном с обеих сторон в форме трубы.

Вместо биодобавки для животных – героин!

Четвертое место занимает изобретательный владелец авто, пытавшийся провезти из РФ в Украину почти 3 кг запрещенного вещества под видом биодобавки для животных. Во время таможенного досмотра возле места водителя между сиденьями был обнаружен белый бумажный пакет с пакетом с кристаллическим веществом в виде порошка белого цвета, который имеет резкий запах. Гражданин сообщил, что указанное вещество является биодобавкой для животных. После применения реагент теста Sirchie NARK II установлено, что обнаруженное вещество возможно содержит наркотические средства: героина, морфина и бупренорфина.

Влажные салфетки не по назначению

На пятом месте оказался "креативный" тайник в виде влажных салфеток, куда женщина-путешественница спрятала сверток с "марихуаной". Служебная собака таможни фокстерьер Арчи сработала на личные вещи гражданки РФ, а именно на ее рюкзак. В нем таможенники и обнаружили влажные салфетки, внутри которых был сверток с веществом растительного происхождения.

Автомобиль нашпигован сигаретами

Шестое место забрал себе водитель, нашпиговавший собственное авто сигаретной "контрабандой" — в дверях авто, в полостях приборной панели, под декоративными накладками, в зоне кулисы, в панели управления стеклоподъемниками, в салоне. Всего сотрудники таможенного поста "Гоптовка" обнаружили почти 2 сотни пачек сигарет наименованием "ОРИГИНАЛЬНЫЕ ХОРТИЦА КРАСНАЯ" и "ОРИГИНАЛЬНЫЕ ХОРТИЦА СИНЯЯ", произведенных в г. Донецк.

"Меломан"

Седьмое место отдаем любителю музыки, спрятавшему в музыкальную колонку "амфетамин". Служебная собака Харьковской таможни овчарка Малинуа по прозвищу Тайсон сработала на личные вещи пассажира автомобиля, который проходил таможенный досмотр в пункте пропуска "Гоптовка". В результате, в спортивном чемодане был обнаружен полиэтиленовый пакет с музыкальной колонкой с надписью CLOCK SPEAKER. После проведения демонтажа крышки устройства было установлено внутри наличие непрозрачного пакета, в котором находился "амфетамин".

Топливный бак авто как тайник

Восьмое место занял гражданин, "додумавшийся" спрятать автозапчасти в бак с горючим. Во время таможенного досмотра автомобиля, который двигался в направлении РФ "зеленым коридором" в пункте пропуска "Гоптовка", сотрудник таможенного поста почувствовал очень резкий и сильный запах дизельного топлива в салоне, что не является нормой. Поэтому было решено провести более тщательный осмотр. Как результат, в баке для горючего, который на момент осуществления таможенного досмотра был наполнен горючим, были обнаружены запасные части для сельскохозяйственной техники в количестве свыше 30 единиц.

Любитель антиквариата

Девятое место получил любитель предметов с признаками старины, пытавшийся вывезти в РФ старинные часы XIX века. На таможенном посту "Гоптовка" Харьковской таможни во время таможенного досмотра багажа гражданина РФ с помощью рентгеновского транспортерного интроскопа "RAPISCAN 624" обнаружен металлический предмет округлой формы. В сумке, среди одежды, обнаружили завернутые в футболку черного цвета карманные часы с признаками старины из желтого металла. На циферблате были надписи: "PATEK PHILIPPE & cie", "GENEVE", а на тыльной крышке "№164154 "PATEK PHILIPPE & cie", "GENEVE". На механизме часов отмечено: "Jan 13 1891". Культурная ценность осталась в Украине.

Зарубежный Ромео

Десятое место по праву отдаем романтическому гражданину Германии, пытавшемуся переместить через таможенную границу Украины незадекларированные ювелирные изделия в футлярах для украшений. Видимо вез их для своей избранницы... Сотрудники таможенного поста "Аэропорт "Харьков" Харьковской таможни во время проведения таможенного контроля пассажиров авиарейса "Дортмунд-Харьков" с помощью рентгенаппарата Rapiscan обнаружили в багаже и ручной клади среди личных вещей обручальные кольца из металла желтого цвета общим весом 16,34 гр, два из них с разноцветными камешками, браслет из металла желтого цвета с белыми камешками весом 60,17 гр, колье из металла желтого цвета весом почти 95 гр, пояс из металла белого цвета весом 230,16. Стоимость предметов возбуждения по словам гражданина составила 166 320,06 гривен. Участие "Ромео" такое — ювелирные изделия изъято для проведения дальнейшей экспертизы, в отношении его самого составлен протокол.

В Харьковской таможне призывают граждан соблюдать все требования таможенного законодательства Украины, ведь работа, направленная на выявление и противодействие контрабанде и нарушением таможенных правил, продолжается.

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