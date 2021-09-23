Города на передовой: развитие несмотря на глобальные вызовы. В Киеве состоится 4-й Международный саммит мэров

28 сентября в Киеве состоится четвертый Международный саммит мэров, организованный Western NIS Enterprise Fund , с участием более 130 руководителей городов, представителей бизнеса, центральной власти и экспертов из Украины, Германии, США, Португалии, Албании и т.д. на тему: "Города на передовой: развитие несмотря на глобальные вызовы ".

У Києві відбудеться 4-ий Міжнародний саміт мерів

Среди гостей саммита — мэры Хмельницкого, Николаева, Тернополя, Ивано-Франковска, Львова, Житомира, Мариуполя, Тираны, Кашкайша и другие.

Во время мероприятия гости Саммита примут участие в панельных дискуссиях на темы глобальных трендов развития городов, взаимодействия между локальной и центральной властью, привлечения инвестиций, инклюзивности и тому подобное. Также, десять мэров украинских городов представят успешные проекты в своих городах, реализованных в период борьбы с пандемией. Программой также предусмотрена сессия с участием представителей Кабмина и народных депутатов как важная площадка для диалога между представителями центральной и местной власти.

С осени 2019 перед городами появилась двойная проблема: как бороться с пандемией, одновременно обеспечивая дальнейшее развитие? Мэры оказались перед срочными и крайне необходимыми решениями, пытаясь координировать работу с центральной властью, сотрудничать с бизнесом, привлекать и убеждать общины. Был ли этот процесс успешным? Какие решения были признаны эффективными? Как планировать дальнейшее развитие и рост? Эти вопросы станут ключевой темой МСМ 2021.

Ирина Озимок, основательница Международного саммита мэров, отметила:

"Сегодня мы уже четко понимаем, что города будут сталкиваться еще с рядом вызовов в ближайшие годы — от климатических изменений к переиспользованию природных ресурсов, от миграционных процессов к конкуренции за таланты. Ожидания жителей от власти все больше растут, а решения приходится принимать часто насущные, но стратегические. Города оказались на передовой — когда нужно преодолевать глобальные вызовы, но также обеспечить развитие и качество жизни для жителей. Только в сотрудничестве и при участии общины можно достичь результата".

Аккредитация СМИ: 380975808319 или [email protected] — Максим

Международный саммит мэров 2021 пройдет 28 сентября в Киеве, в UNIT City по адресу: ул. Дорогожицкая, 3.

Организатор:

Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) — первый в Украине и Молдове региональный фонд прямых инвестиций с капиталом 150 млн долларов США, основанный на финансирование правительства США через Агентство США по международному развитию (USAID). Фонд имеет более 25 лет опыта успешного инвестирования в предприятия малого и среднего бизнеса. В общем, фонд инвестировал 186 млн долларов США в 130 компаний из 26 000 работников и сделал возможным привлечение 2,2 млрд долларов в компании Украины и Молдовы.

С 2015 года Фонд реализует программу технической помощи в Украине и Молдове на общую сумму $ 35 млн, основными элементами которой являются содействие экспорту, местное экономическое развитие, социальное инвестирование и экономическое лидерство. WNISEF финансирует инновационные, высокоэффективные программы, направленные на осуществление реформ и меняют жизнь обычных людей в Украине и Молдове.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!