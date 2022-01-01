Гордон по-философски прокомментировал свое лидерство в президентском рейтинге

В эфире программы "Время Голованова" Дмитрий Гордон рассказал, что думает о рейтинге, опубликованном центром экономических и политических исследований им. Александра Разумкова и Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива. Украинцев спросили, кого бы они избрали президентом из кандидатов, не являющихся политиками.

Дмитрий Гордон, фото Facebook

За Гордона проголосовали – 27,2%, за Виталия Портникова – 19,7%, за Евгения Комаровского – 9,9% опрошенных. Только 30% опрошенных смогли определиться с кандидатом, за которого голосовали бы.



Дмитрий Гордон ответил сдержанно о рейтинге, отметив, что не обращает внимания ни на какие рейтинги и просил его никуда не включать. Причиной такого безразличия журналист называет отсутствие цели идти в политику и интерес к высоким государственным должностям.

"Мне не интересно, поскольку я никуда не собираюсь. Я хочу сказать в сотый раз: никуда не собираюсь идти — ни в президенты, ни в Верховную Раду, ни в генпрокуроры, ни в руководители ГБР. Гордон в президенты не пойдет", — подчеркнул гость программы.

Также он отметил, что стал Дмитрием Гордоном и больше амбиций у него нет. Журналист добавил, что не может пройти мимо желающих с ним сфотографироваться, потому что с уважением относится к тем, кто хочет сделать селфи или взять автограф.

"Нет цены этим цифрам. Цена есть поступкам, цена души есть, цена ответственности перед другими людьми есть, а все остальное — это пустота", — сказал Гордон.

Как сообщал портал "Комментарии", Гордон назвал причину, почему на сцене Квартала Зеленского больше не увидим. Журналист Дмитрий Гордон уверен, что своими запретами Офис президента "убил" "Квартал", который так понравился украинцам.

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