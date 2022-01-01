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Гордон по-философски прокомментировал свое лидерство в президентском рейтинге

Журналист рассказал, собирается ли идти в политику вообще

сегодня, 13:06 comments1541
Автор:

Козлова Альбіна
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В эфире программы "Время Голованова" Дмитрий Гордон рассказал, что думает о рейтинге, опубликованном центром экономических и политических исследований им. Александра Разумкова и Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива. Украинцев спросили, кого бы они избрали президентом из кандидатов, не являющихся политиками.

Гордон по-философски прокомментировал свое лидерство в президентском рейтинге

Дмитрий Гордон, фото Facebook

За Гордона проголосовали – 27,2%, за Виталия Портникова – 19,7%, за Евгения Комаровского – 9,9% опрошенных. Только 30% опрошенных смогли определиться с кандидатом, за которого голосовали бы.

Дмитрий Гордон ответил сдержанно о рейтинге, отметив, что не обращает внимания ни на какие рейтинги и просил его никуда не включать. Причиной такого безразличия журналист называет отсутствие цели идти в политику и интерес к высоким государственным должностям.

"Мне не интересно, поскольку я никуда не собираюсь. Я хочу сказать в сотый раз: никуда не собираюсь идти — ни в президенты, ни в Верховную Раду, ни в генпрокуроры, ни в руководители ГБР. Гордон в президенты не пойдет", — подчеркнул гость программы.

Также он отметил, что стал Дмитрием Гордоном и больше амбиций у него нет. Журналист добавил, что не может пройти мимо желающих с ним сфотографироваться, потому что с уважением относится к тем, кто хочет сделать селфи или взять автограф.

"Нет цены этим цифрам. Цена есть поступкам, цена души есть, цена ответственности перед другими людьми есть, а все остальное — это пустота", — сказал Гордон.

Как сообщал портал "Комментарии", Гордон назвал причину, почему на сцене Квартала Зеленского больше не увидим. Журналист Дмитрий Гордон уверен, что своими запретами Офис президента "убил" "Квартал", который так понравился украинцам.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=RhxR6PPlgFI
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comments

Обсуждения

Іван

сегодня, 13:57

Квартал не виправдав довіри, дайош бульвар! )

Van

сегодня, 13:54

Сколько можно эту заказуху тулить? Гордон - президент. Препиздент.

Ольга

сегодня, 13:51

борис купцов, а у вас?

Ольга

сегодня, 13:49

Нам ще Гордона в президенти бракувало!

стас

сегодня, 13:38

всі проросійські в спмску люди це пропаганда людям вбивають що електорат російський в перевісі фейк

Владимир

сегодня, 13:26

Довольно легко получить любые нужные результаты проводя опросы целевой аудитории. Если сделаеть опрос на сайте "антифа" где собираются фашисты Украины и РФ то вопос "Бомбить ли Киев" получит 100% поддержки.

борис купцов

сегодня, 13:25

Так у нас любой презик - это Г...дон !

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