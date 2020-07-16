Google рассекретил туристические места, которые выбирают украинцы для отдыха этим летом

Вслед за открытием воздушного пространства и возобновлением железнодорожного сообщения украинцы все чаще ищут места для отдыха. Компания Google проанализировала поисковые запросы интернет-пользователей, которые не отказываются от путешествий во время эпидемии.

Так, по информации Google, в 2020-м очень популярен отдых в Коблево, Затоке и Лазурном. В топ-10 поисковых запросов украинских туристов также попали Бердянск, Одесса, Приморск, Урзуф, Белосарайская коса, Киевское море и Кирилловка. Тогда, когда начался карантин, поисковый интерес украинцев насчет туризма упал чуть ли не вполовину, если сравнивать с прошлым годом. Но с конца апреля он начал еженедельно расти на 6%, а в июне вырос на 46% и практически достиг того уровня, который был до карантина.

Наблюдается всплеск интереса и к заграничным курортам. В топ поисковых запросов вошли Турция, Албания, Египет, Болгария, Черногория, Грузия, а также Мальдивы, Бали, Хорватия и Греция.

Напомним, Болгария открывает свои границы для украинцев. Новые правила въезда во время карантина начнут действовать уже сегодня, 16 июля.



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